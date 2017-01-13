Дополнительные патрули ДПС вышли на кузбасские дороги из-за непогоды

На дорогах Кемеровской области выставляют дополнительные наряды дорожно-патрульной службы для усиленной профилактики и безопасности в сложных погодных условиях.

Об этом сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.

На территории Кемеровской области уже продолжительное время наблюдаются крайне неблагоприятные погодные условия: обильные снегопады и шквалистый ветер сменяют резким похолоданием и гололедицей. Все это, как пояснили в ведомстве, осложняет ситуацию на дороге, влечет за собой риск увеличения количества дорожных аварий.

«В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции принимают дополнительные меры по профилактике правонарушений и обеспечению безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении.

Дополнительные наряды ДПС выставили на аварийных участках автодорог регионального и межмуниципального значения. Инспекторы следят за соблюдением правил, беседуют с автомобилистами и вручают им памятки и листовки.

В частности, дорожные полицейские напоминают водителям о необходимости быть максимально внимательными и осторожными во время движения, соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и интервал.

Сотрудники ГИБДД также обращают особое внимание водителей на то, что нужно снижать скорость перед пешеходными переходами, а также на правила перевозки детей в возрасте до 12 лет в салоне автомобиля.