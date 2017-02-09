Около 800 миллионов направили в Кузбассе на детские пособия

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Почти 80 тысяч кузбасских семей получили областное пособие на ребенка в 2016 году.
Как сообщает областной департамент социальной защиты населения, в число получателей льготы входят малообеспеченные семьи и семьи с детьми-инвалидами.
Всего в семьях получателей воспитываются 129 тысяч детей, в том числе девять тысяч детей-инвалидов.
«В целом за год на выплату ежемесячных пособий в сумме от 290 до 660 рублей, в зависимости от категории семьи, направлено 796 млн рублей из областного бюджета», — уточнили в ведомстве.
Согласно региональному законодательству, право на пособие предоставляется семьям, среднедушевой доход которых ниже, чем прожиточный уровень в регионе.
Кроме того, независимо от доходов семьи, областное пособие выплачивается на ребенка-инвалида.
Почти 80 тысяч кузбасских семей получили областное пособие на ребенка в 2016 году.