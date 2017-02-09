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Около 800 миллионов направили в Кузбассе на детские пособия

Опубликовано , 41 просмотр
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © cheltv.ru

Почти 80 тысяч кузбасских семей получили областное пособие на ребенка в 2016 году.

Как сообщает областной департамент социальной защиты населения, в число получателей льготы входят малообеспеченные семьи и семьи с детьми-инвалидами.

Всего в семьях получателей воспитываются 129 тысяч детей, в том числе девять тысяч детей-инвалидов.

«В целом за год на выплату ежемесячных пособий в сумме от 290 до 660 рублей, в зависимости от категории семьи, направлено 796 млн рублей из областного бюджета», — уточнили в ведомстве.

Согласно региональному законодательству, право на пособие предоставляется семьям, среднедушевой доход которых ниже, чем прожиточный уровень в регионе.

Кроме того, независимо от доходов семьи, областное пособие выплачивается на ребенка-инвалида.

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http://www.cheltv.ru/upload/news/2016/06_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8C/29/teleport2001_ru%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB.jpg

Почти 80 тысяч кузбасских семей получили областное пособие на ребенка в 2016 году.

 

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