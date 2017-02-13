Газеты и интернет
Радио
-21°C, пасмурно с прояснениями
Войти на сайт

Автобус «Кемерово – Шерегеш» теперь будет заезжать в Новокузнецк

Опубликовано , 126 просмотров
Автор текста Нина Васильева

Последние новости:

Фото © img.ndstatic.ru

У автобуса из столицы Кузбасса до популярного курорта «Шерегеш» появилась новая остановка — автовокзал в Новокузнецке.

Об изменениях сообщает пресс-служба перевозчика — госучреждения «Кузбасспассажиравтотранс».

От новокузнецкого автовокзала автобус будет отправляться по пятницам в 11:35, обратный рейс — из Шерегеша (от магазина «Кукуруза») — по воскресеньям в 17:00.

Кроме того, в предстоящие праздники рейс по маршруту «Кемерово — Шерегеш» вместо последней пятницы месяца, 24 февраля, отправится с автовокзала областного центра в четверг, 23 февраля (время отправления 8:00). Из Шерегеша автобус поедет в воскресенье, 26 февраля.

Напомним, новый маршрут «Кемерово – Шерегеш» запустили в ноябре 2016 года.

«Теперь жители областной столицы могут провести зимние выходные дни на одном из самых популярных курортов Кузбасса и при этом не пользоваться личным транспортом», — пояснили в «Кузбасспассажиравтотрансе».

Стоимость полного билета — 700 рублей, детского — 350 рублей, багажного — 180 рублей. Кроме того, в кассах Кемеровского автовокзала можно приобрести билеты по системе «в прямом/обратном направлениях» за 1,4 тысячи.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/88144.html

http://img.ndstatic.ru/upload/iblock/277/2772b2165368051517b580e412385520.jpg

У автобуса из столицы Кузбасса до популярного курорта «Шерегеш» появилась новая остановка — автовокзал в Новокузнецке.

 

Яндекс.Новости

biz.a42.ru
biz.a42.ru

Названы причины переноса сроков строительства «Шервуда»

VSЁ42
VSЁ42

Кемеровчанин доехал автостопом до Коста-Рики через полмира

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Между двумя городами Кузбасса предложили построить метро

faktom.ru
faktom.ru

В Кемерово перевернулся автомобиль. Были травмированы три человека

VSЁ42
VSЁ42

Жители одного района Кемерова на весь день останутся без холодной воды

VSЁ42
VSЁ42

Кузбасс попал в список наиболее антиколлекторски настроенных регионов

Экономика

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить