Автобус «Кемерово – Шерегеш» теперь будет заезжать в Новокузнецк

У автобуса из столицы Кузбасса до популярного курорта «Шерегеш» появилась новая остановка — автовокзал в Новокузнецке.

Об изменениях сообщает пресс-служба перевозчика — госучреждения «Кузбасспассажиравтотранс».

От новокузнецкого автовокзала автобус будет отправляться по пятницам в 11:35, обратный рейс — из Шерегеша (от магазина «Кукуруза») — по воскресеньям в 17:00.

Кроме того, в предстоящие праздники рейс по маршруту «Кемерово — Шерегеш» вместо последней пятницы месяца, 24 февраля, отправится с автовокзала областного центра в четверг, 23 февраля (время отправления 8:00). Из Шерегеша автобус поедет в воскресенье, 26 февраля.

Напомним, новый маршрут «Кемерово – Шерегеш» запустили в ноябре 2016 года.

«Теперь жители областной столицы могут провести зимние выходные дни на одном из самых популярных курортов Кузбасса и при этом не пользоваться личным транспортом», — пояснили в «Кузбасспассажиравтотрансе».

Стоимость полного билета — 700 рублей, детского — 350 рублей, багажного — 180 рублей. Кроме того, в кассах Кемеровского автовокзала можно приобрести билеты по системе «в прямом/обратном направлениях» за 1,4 тысячи.