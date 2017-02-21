Суд обязал ЧОП выплатить зарплату и подписать договор с охранником

По заявлению прокурора суд в Новокузнецке взыскал задолженность по заработной плате и обязал частное охранное предприятие заключить с работником письменный трудовой договор.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

В октябре 2016 года мужчина обратился в прокуратуру с заявлением о невыплате ему заработной платы. Как выяснилось в ходе проверки, он работал в качестве дежурного охранника с заработной платой в десять тысяч рублей в месяц, однако за последний месяц зарплату работодатель не выплатил, письменный трудовой договор заключен не был.

Прокурор обратился в суд в интересах заявителя и потребовал восстановить его права.

«Кузнецкий районный суд Новокузнецка удовлетворил требования прокурора: установлен факт трудовых отношений, предприятие обязано заключить письменный трудовой договор и внести записи в трудовую книжку», — уточнили в надзорном ведомстве.

Кроме того, суд взыскал с организации задолженность по зарплате (9 750 рублей) и еще две тысячи в качестве компенсации морального вреда.