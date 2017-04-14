В Кузбассе бесплатно переобучат 390 «декретниц» и 70 пенсионеров

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В 2017 году 390 женщин, находящихся в декретных отпусках, и 70 пенсионеров могут пройти профобучение через областную службу занятости населения.
Как сообщили в департаменте труда и занятости, такое обучение является бесплатным.
«В первом квартале 2017 году к обучению приступили 135 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, и 33 пенсионера, которые планируют возобновить трудовую деятельность», — отметили в ведомстве.
Например, в Белове с начала года 14 женщин с детьми в возрасте до трёх лет и пять пенсионеров приступили к профессиональному обучению. Женщины обучаются на курсах «1С Бухгалтерия» и «Швея». Пенсионеры получают следующие профессии: водитель погрузчика, машинист насосных установок, охранник. Всего за год в городе планируется обучить востребованным профессиям и специальностям более 280 граждан.
В центрах занятости населения Кузбасса в течение года проводится набор учебных групп по разным профессиям.
Подробную информацию можно получить в службах по месту жительства.
В 2017 году 390 женщин, находящихся в декретных отпусках, и 70 пенсионеров могут пройти профобучение через областную службу занятости населения.