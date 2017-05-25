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Жители Кузбасса смогут выбрать новые железнодорожные маршруты

Опубликовано , 79 просмотров
Автор текста Денис Васильев

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Фото © s11.stc.all.kpcdn.net

«Федеральная пассажирская компания» проводит опрос среди жителей восьми сибирских регионов, включая Кемеровскую область, посвящённый организации новых железнодорожных маршрутов.

Об этом «МедиаКузбассу» сообщили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Респондентам предлагается выбрать наиболее часто используемые маршруты, среди которых Томск – Красноярск, Томск – Абакан, Томск – Кемерово, Кемерово – Новосибирск, Абакан – Северобайкальск, Абакан – Иркутск, Усть-Илимск – Братск и ряд других.

Примечательно, что в том числе обсуждается вариант запустить маршруты из столиц соседних регионов до станции Кондома на юге Кузбасса, от которой ближе добираться до Шерегеша, набирающего всё большую популярность среди российских и иностранных туристов.

Также участники опроса могут предложить свой собственный вариант.

«Для участия необходимо заполнить информацию о частоте поездок, типе вагонов, в которых они предпочитают путешествовать, а также указать свои пол и возраст», — пояснили железнодорожники.

Ответить на вопросы анкеты можно по ссылке.

Опрос продлится полтора месяца, полученные результаты будут использованы при планировании новых маршрутов поездов и беспересадочных вагонов на будущий год, заверили в ЗСЖД.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/obshhestvo/90092.html

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«Федеральная пассажирская компания» проводит опрос среди жителей восьми сибирских регионов, включая Кемеровскую область, посвящённый организации новых железнодорожных маршрутов.

 

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