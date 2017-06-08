Кемеровчане могут оформить документы прямо на дачных участках

Сотрудники мобильного офиса МФЦ помогают дачникам оформлять документы, принимая их прямо на территории садоводческих товариществ.

Помимо приёма документов на государственные и муниципальные услуги, сотрудники центра проводят консультации.

Как сообщает пресс-служба мэрии областного центра, мобильный офис МФЦ выезжает в садоводческие товарищества, расположенные на территории города, с мая по сентябрь.

«В нём можно получить услуги по регистрации права собственности на недвижимое имущество, постановке объекта на кадастровый учёт, предоставлении земельных участков на территории города Кемерово», — пояснили в горадминистрации.

В мае мобильный офис выезжал в три СНТ, расположенных на территории города, за время работы к специалистам обратились восемь заявителей по вопросам регистрации права.

В июне выезды состоятся по пятницам с 14:00 до 16:00 в СНТ «Урожай» — 9 июня, в СНТ «Мичуринские сады» (АО «Кокс») — 16 июня, «Южное» отделение СНТ «Химик» — 23 июня; в СНТ «Аэропорт» — 30 июня.

Подробную информацию и режим работы МФЦ «Мои Документы» можно получить по телефонам «горячей линии»: 77-21-79, 77-47-99, 444-999 и на сайте.