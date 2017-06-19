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Кузбасские полицейские вернулись после полугодовой службы на Кавказе

Опубликовано , 175 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © ГУ МВД по Кемеровской области

Сегодня на перроне Топкинского железнодорожного вокзала состоялась торжественная встреча сотрудников органов внутренних дел Кузбасса, которые на протяжении полугода находились в служебной командировке на Северном Кавказе.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

«Более 80 полицейских, среди которых участковые уполномоченные полиции, оперуполномоченные уголовного розыска, следователи и дознаватели, сотрудники патрульно-постовой службы и инспекторы ГИБДД, пресекали правонарушения, раскрывали и расследовали преступления, оказывали помощь местным сотрудникам правоохранительных органов в обеспечении общественного порядка и безопасности», — рассказали в ведомстве.

Полицейских встречали руководство Главного управления областного МВД, коллеги и сослуживцы, близкие и друзья.

Заместитель начальника областного полицейского Главка генерал-майор внутренней службы Игорь Коршунов поздравил сотрудников полиции с возвращением и успешным выполнением всех поставленных задач, а также поблагодарил их за добросовестную службу.

В ближайшее время полицейские пройдут курс реабилитации и приступят к исполнению своих профессиональных обязанностей.

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ГУ МВД по Кемеровской области

Сегодня на перроне Топкинского железнодорожного вокзала состоялась торжественная встреча сотрудников органов внутренних дел Кузбасса, которые на протяжении полугода находились в служебной командировке на Северном Кавказе.

 

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