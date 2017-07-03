Сразу два циклона повлияют на погоду в Кузбассе на этой неделе

На предстоящей неделе погода в Кузбассе будет неустойчивой, в большинстве районов области практически ежедневно будут наблюдаться осадки.

Предварительный прогноз опубликовал сегодня Кемеровский гидрометцентр.

«Гостями нашей области станут циклоны: в среду скандинавский, в пятницу — атлантический, поэтому при прохождении фронтальных разделов будет усиливаться ветер и наблюдаться дожди различной интенсивности», — предупредили синоптики.

Завтра днём температура воздуха составит плюс 22-27, в отдельных районах небольшие дожди, грозы. Юго-западный ветер будет с порывами до 12-17 метров в секунду. Ночью дожди и грозы сохранятся, при грозах дожди будут усиливаться, ветер до 16-21 м/с. Температура понизится до 11-16 выше нуля.

«В среду, после прошедшего накануне тёплого фронта, мы будем находиться в тёплом секторе скандинавского циклона, днём температура +22,+27°С, по северу области +16,+21°С, с дождями и грозами, но затем пройдёт уже холодный атмосферный фронт, и в ночь температура понизится до +7,+12°С. Юго-западный ветер порывистый», — рассказали в метеослужбе.

В четверг ожидается поступление холода из районов Арктики, но ненадолго.

Днём будет прохладно: плюс 16-21, ветер сменит направление на западное и будет усиливаться до 15-20 м/с, при этом в большинстве районов области сохранятся дожди, грозы. Ночью температура 7-12 выше нуля.

«В пятницу мы попадём под влияние уже атлантического циклона. Днём температура +22,+27°С, ветер западный с порывами до 16 м/с, местами дожди, грозы. Ночью +9,+14°С», — отметили в гидрометцентре.

В выходные дни сохранится переменчивая погода с разницами температур, но постепенно лето начнёт возвращаться, и столбик термометра будет повышаться.

Согласно прогнозу, в субботу ожидается прохождение холодного атмосферного фронта и прохладный день: плюс 19-24 градусов с северо-западным порывистым ветром 15-20 м/с, дождями и грозами. Ночью около 10 выше нуля.

По предварительным данным, в последний день недели ожидается плюс 20-25, западный умеренный ветер, но по южным районам области сохранятся дожди, грозы.