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ГИБДД проведёт в Кемерове трёхдневную акцию «Юный водитель»

Опубликовано , 72 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © ГИБДД Кемерова

С 9 по 11 августа в областном центре проведут комплекс мероприятий для профилактики ДТП с участием юных водителей мото- и велотехники.

Как сообщили «МедиаКузбассу» в городской Госавтоинспекции, с наступлением тёплого времени года в Кемерове не зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта, но произошло пять ДТП с юными водителями велосипедов.

Во всех случаях дети получили травмы в результате собственной неосторожности при управлении двухколёсным транспортом.

«В рамках акции «Юный водитель» инспекторы ГИБДД совместно с работниками управления образования проведут различные профилактические мероприятия, чтобы напомнить юным кемеровчанам требования Правил дорожного движения при управлении двухколёсным транспортом», — пояснили в ГАИ.

Свои знания ребята пополнят на обучающих занятиях на автогородках и автоплощадках, где смогут получить навыки безопасного вождения и водительской грамотности.

«Также в ходе акции Госавтоинспекторы проведут совместно со своими коллегами из инспекции по делам несовершеннолетних профилактические рейды, нацеленные на выявление и пресечение нарушений среди юных водителей мототранспорта», — добавили в ведомстве.

ГИБДД ещё раз обращает внимание взрослых, что они должны контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних сесть за руль автомобилей и мотоциклов, а также запретить управлять мопедами без соответствующего на то права и навыков вождения.

«За управление несовершеннолетним водителем (по достижении им возраста 16 лет) мопедом, скутером, мотоциклом, автомобилем, не имея права управления, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 5 до 15 тысяч рублей, при этом транспортное средство задерживается и помещается на специализированную стоянку», — напомнили в Госавтоинспекции.

Ответственность за детей младше 16 лет несут законные представители (родители, опекуны), а к ребёнку принимаются меры в соответствии с законодательством об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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ГИБДД Кемерова

С 9 по 11 августа в областном центре проведут комплекс мероприятий для профилактики ДТП с участием юных водителей мото- и велотехники.

 

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