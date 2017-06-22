Аман Тулеев восстанавливается после операции в кемеровской больнице

Губернатор Аман Тулеев в мае перенёс операцию на позвоночнике и сейчас проходит курс реабилитации в кемеровской третьей горбольнице. Компетентные специалисты отмечают, что всё это не помешает ему работать в полную силу.

Об этом журналистам сообщили и.о. начальника главного управления по работе со СМИ обладминистрации Алексей Доронгов и заместитель губернатора по вопросам здравоохранения, кандидат медицинских наук Валерий Цой.

Аман Тулеев ушёл в отпуск 22 мая, позже продлил его из-за операции и восстановительного лечения. На сегодняшний день, глава региона находится в отпуске 30 из 45 дней, положенных ему по закону.

«Аман Гумирович лёг на реабилитацию 11 июня, находясь в отпуске, в связи с этом, по закону, он был автоматически продлён на неопределённый срок, так как только врачи могут сказать, когда его выпишут», — пояснил Алексей Доронгов.

Валерий Цой в свою очередь рассказал, что операция по плановым показаниям должна была состояться ещё прошлой осенью, но губернатор из-за рабочего графика перенес её на семь месяцев и совместил с отпуском.

«Операция длилась практически девять часов. Конечно, данные обстоятельства не могли не сказаться на послеоперационном периоде, развилось осложнение в виде пневмонии. Усилиями докторов пневмония купирована», — отметил он.

По его словам, сложную операцию с использованием металлоконструкций провели в одной из немецких клиник, которая на них специализируется. При этом Тулеев всё оплатил из личных средств.

Комментируя такой выбор медучреждения, замгубернатора призвал не искать в этом какое-либо недоверие или сомнение в компетентности российских врачей, и объяснил его сразу несколькими моментами. В том числе, помимо специализированного профиля, элементарным правом любого человека лечиться там, где он хочет.

К тому же, как отметил Цой, за пределами страны Тулеев — обычный пациент, и если бы операция проходила, например, в Кузбассе, возник бы ряд проблем с точки зрения этики и морали.

«В любой из наших клиник на медицинский персонал ложилась бы колоссальная ответственность. Абстрагироваться от того, что это губернатор, наверное, невозможно. Плюс интерес, который вызвала бы данная ситуация, в том числе со стороны СМИ, усугубило бы моральное давление на медперсонал и оперирующего хирурга», — пояснил Цой.

Сейчас медики оценивают состояние губернатора, как стабильно хорошее, самочувствие нормальное, нарушений каких-либо жизненно важных функций нет.

Валерий Цой также развеял очередные слухи о других операциях (вплоть до ампутации ноги), которые якобы провели губернатору.

«Никаких других операций, на каких-либо других органах не проводилось. Это однозначно. В том числе не было никаких операций на сердце или конечностях: руки и ноги все на месте», — уточнил замгубернатора.

После оперативного вмешательства на позвоночнике Аману Тулееву, как и любому пациенту, придётся воздержаться от определённого рода физических нагрузок. Однако всё это никоим образом не сказывается на выполнение им обязанностей губернатора.

Как добавил Алексей Доронгов, несмотря на отпуск и реабилитацию, губернатор уже «рвётся в бой».

«Губернатор в курсе всех дел, отслеживает ситуацию. Он проходит курс реабилитации, после которого вернётся к работе. Аман Гумирович собирается оправдать доверие кубассовцев, которые 1,5 года назад выбрали его подавляющим большинством голосов (почти 97%)», — отметил Доронгов.