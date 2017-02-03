Крытый картодром с трассой в 300 метров открылся в Новокузнецке

Картинг-центр «Драйв» общей площадью 2,55 тыс. «квадратов» расположен в одном из павильонов выставочного комплекса «Кузбасская ярмарка» в Заводском районе Новокузнецка.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, трасса, длина которой 300 метров, оснащена современной системой хронометража.

При заезде каждый пилот в режиме реального времени на электронном табло может отслеживать свою позицию, время лучшего и последнего кругов.

«Для проведения соревнований и групповых стартов установлен стартовый светофор. Парк машин состоит из 14 картов российского и немецкого производства. В настоящее время ведется набор в «Школу пилота», где все желающие смогут научиться спортивному вождению», — сообщают власти.

На торжественном открытии первыми за руль картов сели воспитанники детского дома №95.

Пилотам выдается полная экипировка: комбинезон, шлем, перчатки, защита груди и шеи.

Картинг-центр будет работать в будние и выходные дни. Для посетителей с маленькими детьми есть игровая комната, где юные водители смогут освоить вождение веломобилей, трайков и электробаггов.

В феврале на картодроме пройдут первые соревнования – Кубок по зимнему картингу.