Изготовление надгробных памятников: вопросы и ответы

Как определить качество надгробного памятника?

Впервые заказывая надгробие родственники рискуют столкнуться с недобросовестным выполнением работ непроверенной мастерской. Возникает закономерный вопрос, как не являясь специалистом, можно оценить качество надгробного памятника?

Перед тем, как принять и оплатить мемориал, необходимо тщательно его осмотреть. В первую очередь обращать внимание необходимо на монолитность камня. Изготовление надгробных памятников, которые будут отвечать всем требованиям, используют только монолитную глыбу, которую обтачивают до нужных размеров. Если производитель делал мемориал из кусков, это будет заметно при визуальном осмотре, однозначно будет наличие швов. В этом случае следует отказать от услуг такой мастерской и обратиться к более компетентным специалистам.

Далее проверить надгробный памятник необходимо на гладкость поверхности. На ней не должно быть деформаций и выступов, если полировка выполнена по технологии. Однородность цвета также играет большую роль, кому понравиться памятник, который имеет темные или светлые пятна. И в последнюю очередь после изготовления надгробного камня необходимо проверить качество нанесения гравировки. Она должна наноситься не на поверхность камня, а выбита в нем, что можно легко проверить проведя сверху ладонью.

Только проверив все нюансы, можно быть точно уверенным в качестве и долговечности надгробия.

Какие материалы предпочтительнее при изготовлении надгробных памятников?

Конечно, каждый материал имеет свои преимущества. Рассмотрим несколько вариантов самых известных.

Так, например, полимерные материалы славятся дешевизной и легкостью. Такие надгробные памятники имеют идеально гладкую поверхность, их просто переносить и монтировать, за ними легко ухаживать и они имеют эстетический вид. Но при всех положительных качествах они имеют один, но существенный недостаток – недолговечность. Срок их службы в среднем равняется 5-7 лет, и это при том условии, что обращаться с ним будут очень бережно.

Более выгодный с точки зрения качества вариант – это изготовление надгробных памятников из натуральных материалов.

Всем известен гранит и мрамор, которые давно берут за основу памятников. Несмотря на то, что они оба натуральные, разница в них тоже есть. Гранит используют для более презентабельных и массивных надгробных памятников, также он отлично подходит для классических мемориалов. Мрамор более подходит для изысканных форм, прекрасные получатся скульптуры и обелиски, барельефы. Этот материал считают более хрупким в сравнении с гранитом.