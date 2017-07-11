Преимущества франшизы спортивного питания от sportivnoe.ru

Открыть собственный бизнес – мечта многих. Воплотить мечту в реальность можно разными способами. Одним из самых популярных вариантов для открытия собственного дела становится приобретение франшизы.

Стремительно растущий рынок интернет-торговли позволяет с минимальными вложениями получить прибыль в короткие сроки. Приобретение франшизы – это способ начать зарабатывать еще быстрее.

Перед тем как купить готовый бизнес под ключ нужно изучить рынок. Наиболее удачным решением становится открытие интернет-магазина. Электронная коммерция в вашем регионе только набирает обороты и ниша по продаже продукции спортивного питания еще не занята? Вы можете исправить это и открыть собственный магазин спортивного питания.

Открывать физический магазин – это дорогое удовольствие, связанное с высокими рисками. Цены на аренду торговой площади могут отпугнуть любого, а еще нужно будет закупить оборудование, нанять продавцов и выплачивать им зарплату, заключить договор с клининговой и охранной компанией и так далее. Вложения нужны большие.

Интернет-торговля более выгодна с точки зрения меньшего стартового капитала, но имеет собственные тонкости. Сегодня потребитель перед покупкой вводит в поисковые системы запрос. Чтобы ваш магазин находился в первых пунктах выдачи по самым популярным запросам нужно приложить немало усилий по оптимизации сайта и тому подобным нюансам.

Для открытия онлайн-магазина вам потребуется:

Собственный сайт. Его создание может занимать несколько месяцев и быть сопоставимо со стоимостью аренды небольшого магазина в вашем городе.

Доменное имя и оплаченный хостинг на сервере.

Открытие ООО или ИП и все вытекающие вопросы по кассовой и бухгалтерской отчетности.

Анализ рынка, изучение спроса, составление портрета целевой аудитории, поиск поставщиков, закупка товаров.

Организация хранения и доставки.

Приобретение программного обеспечения для складского и бухгалтерского учета.

Маркетинг и продвижение. Потребуется или нанять SEO-специалиста, или подобрать студию.

Выстроить клиентоориентированный сервис, с акциями, программами лояльности и другими фишками.

Затраты на создание сайта при этом составят около 150 тысяч, еще некоторую сумму съедят расходы на оформление и сопровождение бизнеса. SEO и SMM продвижение выльется в ежемесячные затраты от 15 000. Таким образом для самостоятельного открытия потребуется от 165 тысяч плюс дополнительно средства на закупку. Приблизительно, вы сможете открыть магазин через четыре месяца, потратив порядка четырехсот тысяч рублей.

Приобретая франшизу от sportivnoe.ru, вы получаете:

Копию нашего сайта, уникализированного для вас. На разработку сайта, логотипа, нейминг, рерайтинг текстов уйдет месяц.

Пакет документов, необходимых для регистрации, и полную инструкцию для постановки на учет в налоговой.

Анализ рынка в вашем регионе и инструкцию по работе с дистрибьютерами.

Список дистрибьютеров и изготовителей спортпита для работы напрямую. Имеется возможность сократить расходы с помощью организации совместных закупок.

Рекомендации по логистике и доставке.

Обучение работе с необходимым ПО для бухучета.

SEO-продвижение магазина и вывод в вашем регионе в ТОП-3 поисковых систем по высокочастотным запросам. Дополнительно будут предоставлены кейсы для оффлайн-продвижения.

Рекомендации по увеличению прибыли и взаимодействию с целевой аудиторией.

Дополнительно вы получаете скидки на закупку и договора с некоторыми брендами по особым условиям для поставки продукции для акций. Вы войдете в сообщество людей, которые занимаются аналогичным бизнесом. Ко всему прочему, вам открывается доступ к уникальной информации по развитию и продвижению бизнеса по продаже спортивного питания.

Окончательная стоимость франшизы складывается из следующих моментов:

Единовременный платеж – пятьдесят тысяч рублей;

Ежемесячная оплата за хостинг и продвижение – пять тысяч рублей;

Средства на приобретение партии товаров – от двухсот тысяч рублей. Чем больше позиций вы закупите на старте, тем быстрее выйдете на окупаемость и сможете получить прибыль.

Откройте собственный бизнес по продаже популярных товаров спортивного питания за один месяц!