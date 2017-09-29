Недавно некоторые сайты запустили в интернет публикации про митинги против угледобычи в Новокузнецке. Организаторы этих акций при этом не назывались, а число участников существенно разнилось.

«МедиаКузбасс» обратился за комментарием к одному из самых известных кузбасских угольщиков — Герою Труда России, депутату Государственной Думы РФ, шахтёр с 30-летним стажем Владимиру Ивановичу Мельнику.

По его мнению, в этом году противники угля стали злее и агрессивнее. В шахтёрской среде обсуждались проводимые ими акции.

Никто из шахтёрских коллективов, и, тем более, из семей горняков, не был на этих митингах и не поддерживает их, отмечает Владимир Мельник.

«Кузбасс – угольный регион, и добыча угля – это благосостояние шахтёрских семей. Уголь – наш хлеб, наша жизнь. Все помнят сложные 90-е, времена, когда мы годами не видели денег. Ни один горняк не хочет возвращения этих времён. На митингах поэты читали стихи про угольный ад. Лучше бы вспомнили тот ад, который мы пережили», — говорит опытный горняк.

Герой труда считает, что такие акции происходят именно сейчас, потому что Россия вступает в предвыборный период – «и кому-то очень нужно раскачать ситуацию».

"Если вам, земляки, кажется, что я в этой оценке преувеличиваю, послушайте не меня, послушайте главу Совета Федерации: «попытки воздействовать на ситуацию в нашей стране, расшатать её, будут продолжаться, особенно активно в период кампании по выборам главы Российского государства», — отмечает он.

Владимир Мельник напомнил, что 24 августа был в Кремле на праздновании Дня шахтёра, где президент Владимир Путин в тот вечер сказал, что горняки России – это особая каста, особая порода, что они честные, надёжные, порядочные люди, преданные своей стране и своему народу. «А ведь без угля и горняков не будет. Что же получается – кто-то хочет, чтобы надёжных и преданных людей в России не было?», — риторически спрашивает Владимир Иванович.

«Недаром в Новокузнецке эти митинги организуют даже не наши земляки, а варяги, которые приехали, взбаламутили народ и уехали.

Они добиваются закрытия всех угольных предприятий, прикрываясь заботой об экологии, заботой о нас, живущих в угольных регионах. Нам не нужна такая забота! Такие митинги направлены не на решение проблемы, а на то, чтобы подорвать, подкосить угольную отрасль», — отмечает Мельник.

«Мы на месте видим, что угольные компании поддерживают нашего губернатора Амана Гумировича Тулеева, инвестируя в экологические проекты: строят очистные сооружения, обогатительные фабрики с замкнутым циклом, занимаются рекультивацией земель. Сама угледобыча в Кузбассе на мировом уровне: используется современная техника, новейшие системы безопасности, максимальная автоматизация технологических процессов», — подчёркивает он.

Мельник также напомнил, что уголь это не только шахты и разрезы, это обогатительные фабрики, многочисленные сервисные предприятия, машиностроение, это перевалка в портах и перевозки по железной дороге и морскому пути. В угольной и смежных отраслях заняты сотни тысяч человек.

«Не будет угля – не будет работы не только для нас, шахтёров, но и для многих кузбассовцев и наших сограждан в других регионах Родины.

Не будет работы – не будет и достатка в семьях кузабассовцев. Не будет налоговых платежей, развития науки, медицины и образования», — говорит он.

«Угольная промышленность — основа экономики Кузбасса – имеет огромное значение и для экономики России. И кто-то хочет её подорвать, а нас лишить всего того, чего мы добивались упорным трудом, снова разрушить то, что с такими усилиями восстанавливали в прошедшие десятилетия», — подытожил Владимир Иванович.

С ним солидарны и жители Кузбасса, высказавшие в интернете своё мнение по поводу «противоугольных митингов». Большинство отмечает, что угольная отрасль — фундамент стабильности региона, где за достойную зарплату работает «половина знакомых». Самые яркие комментарии читайте в подборке «МедиаКузбасса».