Газеты и интернет
Радио
4°C, ясно
Войти на сайт

Кузбасские школы перед праздником получили 52 новых автобуса

Опубликовано , 44 просмотра
Автор текста Нина Васильева

Последние новости:

Фото © kemoblast.ru

В образовательные учреждения области в честь празднования Дня учителя поступили 52 новых школьных автобуса.

Новый школьный транспорт приобретён в рамках соглашения между губернатором Аманом Тулеевым и Министерством образования и науки РФ.

Как отметили в областном департаменте образования и науки, новые школьные автобусы заменят транспорт, который отслужил срок эксплуатации либо не соответствует требованиям безопасности перевозок школьников.

Сегодня в областной администрации водители получили ключи от 49 автобусов «ПАЗ» и трёх «Газелей».

«Транспорт имеет высокую степень безопасности и комфорта. В салоне у каждого ряда сидений размещены кнопки экстренной связи с водителем, а рабочее место водителя оборудовано наружной и внутренней громкоговорящими установками. Все места для пассажиров оснащены специальными ремнями безопасности. Предусмотрены багажные полки», — рассказали в обладминистрации.

Кроме того, автобусы оснащены тахографами, навигационными системами ГЛОНАСС/GPS, а также специальными устройствами, которые не дают ехать при открытых дверях и ограничивают скорость движения до 60 км/ч.

«ПАЗы» рассчитаны на 22 места, «Газели» — на 12 мест.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/important/92378.html

http://kemoblast.ru/uploads/2017/10/20171003-FC2A5068-1024x682.jpg

В образовательные учреждения области в честь празднования Дня учителя поступили 52 новых школьных автобуса.

 

Яндекс.Новости

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Новокузнецке ищут вандалов, испортивших чугунную беседку в сквере

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кузбассе девушка расцарапала лицо полицейскому

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кемерове осуждён уличный разбойник

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В мэрии Кемерова прокомментировали странное фото стадиона у школы №36

VSЁ42
VSЁ42

Полысаевец задушил гостя, а после принимал участие в его поисках

VSЁ42
VSЁ42

Еще один жилой дом загорелся в Новокузнецке

Общество

Октябрь 2017 г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
23
4
5678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить