Кузбасские школы перед праздником получили 52 новых автобуса

В образовательные учреждения области в честь празднования Дня учителя поступили 52 новых школьных автобуса.

Новый школьный транспорт приобретён в рамках соглашения между губернатором Аманом Тулеевым и Министерством образования и науки РФ.

Как отметили в областном департаменте образования и науки, новые школьные автобусы заменят транспорт, который отслужил срок эксплуатации либо не соответствует требованиям безопасности перевозок школьников.

Сегодня в областной администрации водители получили ключи от 49 автобусов «ПАЗ» и трёх «Газелей».

«Транспорт имеет высокую степень безопасности и комфорта. В салоне у каждого ряда сидений размещены кнопки экстренной связи с водителем, а рабочее место водителя оборудовано наружной и внутренней громкоговорящими установками. Все места для пассажиров оснащены специальными ремнями безопасности. Предусмотрены багажные полки», — рассказали в обладминистрации.

Кроме того, автобусы оснащены тахографами, навигационными системами ГЛОНАСС/GPS, а также специальными устройствами, которые не дают ехать при открытых дверях и ограничивают скорость движения до 60 км/ч.

«ПАЗы» рассчитаны на 22 места, «Газели» — на 12 мест.