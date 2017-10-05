В Кемерове стало проще проезжать перекрёсток Терешковой и Соснового бульвара

В областном центре продолжается комплексное развитие дорожной инфраструктуры в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», в частности, увеличилась пропускная способность перекрёстка улицы Терешковой и Соснового бульвара.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В сентябре был сдан в эксплуатацию участок расширения проезжей части улицы Терешковой на пересечении с Сосновым бульваром. Это улучшение было положительно воспринято автолюбителями.

«Удобнее стало проезжать перекрёсток. Работаю в центре города, езжу каждое утро. Машин много, конечно, но скорость потока быстрее, чем раньше», – рассказал житель Рудничного района Владимир Червинский.

Как сообщили в Центре организации дорожного движения пропускная способность перекрёстка по направлению к левому берегу Томи с момента постройки дополнительной полосы увеличилась на 30%. Для проезда прямо автомобилисты могут теперь двигаться по двум полосам.

«Это расширение явилось результатом комплексного подхода к усовершенствованию дорожной инфраструктуры Кемерова. В этом году в столице Кузбасса по президентскому проекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют свыше 61 км дорог, в том числе работы завершены на улице Терешковой», — пояснили в мэрии.

На магистрали, связывающей правобережную и левобережную части города было полностью сфрезеровано дорожное покрытие, спрофилированы нормативные уклоны дорожного полотна, уложены выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, обеспечен водоотвод, специалисты заканчивают монтаж дорожных знаков, произведена установка пешеходных ограждений.

«Делать дороги безопаснее городу помогают предприятия и организации: за счёт внебюджетных средств вблизи пересечения улиц Терешковой и Институтской был построен светофорный объект. Электронный регулировщик уже смонтирован и будет подключён к 15 октября», — добавили в горадминистрации.