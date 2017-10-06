Выездные консультации врачей получили более 32 тысяч кузбассовцев

С начала года 32 278 жителей области получили консультацию и помощь врачей областной мобильной бригады.

За девять месяцев выездной работы специалистов областных медучреждений осмотрено 9 270 детей, выполнено 3 134 диагностических исследований, направлено 3 455 человек на дополнительное обследование и лечение.

В областном департаменте охраны здоровья населения сообщили, что со 2 по 5 октября врачи Кемеровской областной клинической больницы приняли 430 человек, из них 85 детей. 67 кузбассовцев получили направление на дополнительное обследование и лечение.

Так, 2 октября в Анжеро-Судженск выезжали нейрохирург и челюстно-лицевой хирург, а в Мариинск – сосудистый хирург, уролог, пульмонолог, эндокринолог. В Гурьевском районе 3 октября работали пульмонолог, эндокринолог, ортопед-травматолог, кардиолог, невролог. В Ижморском районе 4 октября принимали акушер-гинеколог, ортопед-травматолог, пульмонолог, эндокринолог, кардиолог, оториноларинголог, детский невролог.

В Беловский район 5 октября выезжали кардиолог, невролог, эндокринолог, детский невролог, детский невролог-эпилептолог с ЭЭГ, детский кардиолог, детский нефролог, детский эндокринолог. В Промышленновский район – ревматолог.

Сегодня, 6 октября, кардиолог и невролог проводят консультации в Полысаеве.

В понедельник, 9 октября, мобильная бригада продолжит работу в Ленинске-Кузнецком, Юрге, Топкинском районе.