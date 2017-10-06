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Репост в соцсети помог найти мать двух потерявшихся в Белове детей

Опубликовано , 42 просмотра
Автор текста Кирилл Чащин, КП в Кузбассе

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Фото © meshanskiy.caoinform.ru

В Белове нашлась мать двух маленьких детей, которые гуляли по железной дороге. Быстро найти родителя помог репост в социальной сети.

Дети играли на улице без контроля матери и ушли от дома через несколько улиц и попали железную дорогу.

Там около 12:00 их нашли транспортные полицейские, рассказали в Кузбасском линейном управлении МВД,

Через два часа мать обнаружила, что детей нигде нет, и стала искать своими силами.

Полицейские тем временем установили личность женщины и её район проживания. Когда стражи порядка уже подходили к дому, начальнику от ОпДН ЛО МВД России на станции Белово поступил звонок от матери.

Знакомые женщины увидели в социальных сетях репост о розыске родителей детей и сообщили ей.

Напомним, на железнодорожных путях в Белове сегодня нашли двух маленьких детей: мальчика двух лет и девочку четырёх лет.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/important/92520.html

http://meshanskiy.caoinform.ru/wp-content/uploads/sites/6/2017/02/file61n3xb27eaenctbi2hs.jpg

В Белове нашлась мать двух маленьких детей, которые гуляли по железной дороге. Быстро найти родителя помог репост в социальной сети.

 

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