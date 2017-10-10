Ещё 80 тысяч кузбасских школьников научились оказывать первую помощь

В Кузбассе завершился «Месячник безопасности», в рамках которого активисты всероссийского проекта «Научись спасать жизнь» обучали школьников правилам оказания первой помощи пострадавшим.

За время месячника участие в проекте приняли более 650 образовательных организаций во всех городах и районах области.

Более 80 тысяч школьников посетили «Уроки безопасности», где получили полезные навыки, которые позволят им не растеряться в экстремальной ситуации и оказать помощь человеку, попавшему в беду, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

«Почему дети? Дело в том, что эта категория населения является очень активной, готовой к обучению, и при этом самой незащищённой. Поэтому так важно научить детей, не просто навыкам оказания доврачебной и психологической помощи, а, в первую очередь, помочь им поверить в свои силы», — рассказывает руководитель психологической службы МЧС России по Кемеровской области Анжелика Стрельцова.

По её словам, ребёнку необходимо объяснить, что благодаря правильной и своевременной помощи, можно поддержать жизнь пострадавшего человека до приезда медиков или сотрудников МЧС.

Особенность проекта «Научись спасать жизнь» в его практической направленности: накладывание повязок, приёмы лёгочной реанимации и другие навыки дети отрабатывают на манекенах.

Педагогами выступают преподаватели ОБЖ, медицинские работники и сотрудники МЧС России.

Напомним, что проект, инициированный Центром экстренной психологической помощи МЧС России, широко реализуется в Кузбассе. С начала марта, когда он стартовал во всех городах и районах области, навыкам оказания первой помощи уже обучено более 230 тысяч человек.