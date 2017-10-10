Кузбасс изучает механизм альткотельной для модернизации теплоснабжения

Кемеровская область рассматривает возможности модернизации сферы теплоснабжения, в том числе и за счёт механизма альтернативной котельной, сообщил замгубернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Дмитрий Кудряшов.

Значительное недофинансирование коммунальной отрасли Кузбасса, особенно в сфере теплоснабжения, по его словам, грозит серьёзными проблемами в будущем. Например, в таких городах как Прокопьевск, где дефицит коммунальных инвестиций за последнее десятилетие исчисляется миллиардами.

«Лучше мы сейчас планово вложим деньги, договоримся с какой-то энергокомпанией, чтобы пришёл вменяемый собственник, который на долгие годы смог бы решать проблемы по теплоснабжению. И который мог бы за это отвечать», — отметил Кудряшов.

Одним из вариантов модернизации теплоснабжения, по словам замгубернатора, мог бы стать предложенный Минэнерго механизм альтернативной котельной. Однако этому механизму, по словам Кудряшова, ещё не хватает определённости.

«Есть законный способ, но нет механизма реализации определённого. Надо чтобы это всё было проработано», — пояснил он.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о новой модели рынка тепла в конце июля. Одним из ключевых моментов модели является метод ценообразования по принципу альтернативной котельной (АК). Это наименьшая цена на тепловую энергию у потребителя, при которой окупаются проекты строительства новых котельных, замещающих теплоснабжение от централизованных источников.

Переход к АК не является обязательным для регионов, оценке подлежит не готовность, а целесообразность перехода с учётом технико-экономических предпосылок и баланса интересов всех участников сферы теплоснабжения.

По оценке участников рынка, закон требует принятия более десятка НПА, на это может уйти около полугода, сообщает РИА Новости.