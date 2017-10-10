Газеты и интернет
Радио
2°C, пасмурно
Войти на сайт

Кузбасс изучает механизм альткотельной для модернизации теплоснабжения

Опубликовано , 61 просмотр
Автор текста Нина Васильева

Последние новости:

Фото © cdn3.img.ria.ru

Кемеровская область рассматривает возможности модернизации сферы теплоснабжения, в том числе и за счёт механизма альтернативной котельной, сообщил замгубернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Дмитрий Кудряшов.

Значительное недофинансирование коммунальной отрасли Кузбасса, особенно в сфере теплоснабжения, по его словам, грозит серьёзными проблемами в будущем. Например, в таких городах как Прокопьевск, где дефицит коммунальных инвестиций за последнее десятилетие исчисляется миллиардами.

«Лучше мы сейчас планово вложим деньги, договоримся с какой-то энергокомпанией, чтобы пришёл вменяемый собственник, который на долгие годы смог бы решать проблемы по теплоснабжению. И который мог бы за это отвечать», — отметил Кудряшов.

Одним из вариантов модернизации теплоснабжения, по словам замгубернатора, мог бы стать предложенный Минэнерго механизм альтернативной котельной. Однако этому механизму, по словам Кудряшова, ещё не хватает определённости.

«Есть законный способ, но нет механизма реализации определённого. Надо чтобы это всё было проработано», — пояснил он.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о новой модели рынка тепла в конце июля. Одним из ключевых моментов модели является метод ценообразования по принципу альтернативной котельной (АК). Это наименьшая цена на тепловую энергию у потребителя, при которой окупаются проекты строительства новых котельных, замещающих теплоснабжение от централизованных источников.

Переход к АК не является обязательным для регионов, оценке подлежит не готовность, а целесообразность перехода с учётом технико-экономических предпосылок и баланса интересов всех участников сферы теплоснабжения.

По оценке участников рынка, закон требует принятия более десятка НПА, на это может уйти около полугода, сообщает РИА Новости.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/important/92571.html

https://cdn3.img.ria.ru/images/150551/47/1505514708.jpg

Кемеровская область рассматривает возможности модернизации сферы теплоснабжения, в том числе и за счёт механизма альтернативной котельной, сообщил замгубернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Дмитрий Кудряшов.

 

Яндекс.Новости

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Кемерове перекроют улицы из-за антитеррористических учений

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Кемеровчанка из-за музыки в наушниках врезалась в электровоз

Сибдепо
Сибдепо

В кемеровской Лесной Поляне построят третью школу и школу искусств

VSЁ42
VSЁ42

Стало известно, сколько квартир построили в Кузбассе с начала 2017-го

VSЁ42
VSЁ42

Поезд сбил насмерть молодую женщину в Кемерове

VSЁ42
VSЁ42

Рецидивиста из Кузбасса осудили за кражу фляги

Политика

Октябрь 2017 г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9
10
1112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить