С начала года 55 пешеходов стали виновниками ДТП в Кемерове

По статистике кемеровской Госавтоинспекции за девять месяцев этого года, 55 пешеходов стали виновниками дорожно-транспортных происшествий.

Почти половина пешеходов переходила дорогу в зоне видимости пешеходного перехода, но не по «зебре».

Восемь человек от общего числа пострадавших погибли, сообщили «МедиаКузбассу» в отделении пропаганды БДД городской ГИБДД.

«Нездоровая тенденция, к сожалению, распространена среди горожан. Их не останавливает перед проезжей частью ни требования Правил, ни ответственность перед другими участниками дорожного движения, ни даже инстинкт самосохранения», — отмечают в ведомстве.

Так, на минувших выходных женщина, которая переходила в темное время суток улице Двужильного в неустановленном месте, попала под колёса автомобиля Honda Airwave. С тяжёлыми повреждениями головы и переломом бедра пострадавшую доставили в больницу.

Восемь человек из 55 проигнорировали запрещающий сигнал светофора и вышли на проезжую часть. Одному из них такое поведение стоило жизни.

Ещё десять пешеходов попали под колёса автомобилей, когда находились на проезжей части бесцельно: сидели, лежали или стояли на дороге, не пытаясь её перейти. Пятеро из них погибли.

Трое пешеходов пострадали из-за того, что не убедились в собственной безопасности и неожиданно вышли на проезжую часть из-за припаркованных транспортных средств.

«Мы призываем пешеходов и водителей соблюдать Правила дорожного движения! В осенний период последствия неосторожного поведения на проезжей части усугубляется погодными условиями и ранней темнотой.

Пешеходы в тёмной одежде едва различимы в сумерках, в особенности, вне пешеходного перехода.

Пользуйтесь световозвращающими элементами, чтобы стать заметнее для водителя. Прежде чем переходить дорогу, убедитесь, что вас видят и пропускают», — подчёркивают в ГИБДД.

Водителей дорожные полицейские призывают соблюдать скоростной режим, чтобы иметь возможность вовремя остановить автомобиль. «Снижайте скорость вблизи пешеходных переходов, автобусных остановок, образовательных учреждений и во дворах. По сравнению с вами, пешеходы — более уязвимые участники дорожного движения», — отмечают в Госавтоинспекции.