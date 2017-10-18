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Пешеходную зону с детской площадкой и велодорожками открыли в Юрге

Опубликовано , 67 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

На общественной территории по проспекту Победы подрядчики привели в порядок тротуарную плитку и асфальтное покрытие, реконструировали чашу фонтана.

Работы провели в рамках программы формирования комфортной городской среды, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На детской площадке для комфорта и безопасности уложили резиновое покрытие. Вдоль площадки установили скамейки, фонари, высадили сосны и липы, устроили велодорожки, велопарковку.

Кроме того, по федеральному приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Юрге благоустроили все пять дворов, запланированных на 2017 год.

По данным властей, комиссия в составе представителей горадминистрации, общественников, депутатов и молодёжного парламента проверила качество работ и подписала протокол.

«Все объекты благоустройства по проекту были выбраны посредством общественного обсуждения. При этом жители активно контролировали ход ремонта», — отметили в обладминистрации.

Как сообщает департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса, сейчас муниципалитеты Кузбасса, в том числе администрация Юрги, продолжают приём заявок на включение в программу на 2018 год. С порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений можно ознакомиться на сайтах администраций городов и районов.

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http://kemoblast.ru/uploads/2017/10/YUrga-blagoustrojstvo.jpg

На общественной территории по проспекту Победы подрядчики привели в порядок тротуарную плитку и асфальтное покрытие, реконструировали чашу фонтана.

 

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