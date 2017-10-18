Пешеходную зону с детской площадкой и велодорожками открыли в Юрге

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На общественной территории по проспекту Победы подрядчики привели в порядок тротуарную плитку и асфальтное покрытие, реконструировали чашу фонтана.
Работы провели в рамках программы формирования комфортной городской среды, сообщает пресс-служба обладминистрации.
На детской площадке для комфорта и безопасности уложили резиновое покрытие. Вдоль площадки установили скамейки, фонари, высадили сосны и липы, устроили велодорожки, велопарковку.
Кроме того, по федеральному приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Юрге благоустроили все пять дворов, запланированных на 2017 год.
По данным властей, комиссия в составе представителей горадминистрации, общественников, депутатов и молодёжного парламента проверила качество работ и подписала протокол.
«Все объекты благоустройства по проекту были выбраны посредством общественного обсуждения. При этом жители активно контролировали ход ремонта», — отметили в обладминистрации.
Как сообщает департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса, сейчас муниципалитеты Кузбасса, в том числе администрация Юрги, продолжают приём заявок на включение в программу на 2018 год. С порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений можно ознакомиться на сайтах администраций городов и районов.
На общественной территории по проспекту Победы подрядчики привели в порядок тротуарную плитку и асфальтное покрытие, реконструировали чашу фонтана.