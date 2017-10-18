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Культурные партпроекты будут учтены в федеральном бюджете 2018—2020 годов

Опубликовано , 64 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemerovo.er.ru

«Единая Россия» ко второму чтению проекта федерального бюджета учтёт все приоритетные направления в сфере культуры, над которыми велась работа в 2017 году.

Речь идёт о проектах «Местный дом культуры», «Театры малых городов», «Театры – детям».

Об этом заявила федеральный координатор партийного проекта «Единой России» «Местный дом культуры» Ольга Казакова в нижней палате парламента на круглом столе, посвящённом вопросам в сфере культуры при формировании федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов.

«Для «Единой России» сегодня очень важно собраться вместе с избирателями и представителями регионов, профессионального сообщества для того, чтобы обсудить работу над проектом бюджета ко второму чтению. Мы работали в рамках нулевых чтений и некоторые наши приоритетные направления в первом чтении к проекту бюджета 2018 года уже учтены, но это не окончательный вариант. Ко второму чтению мы должны отследить, чтобы все приоритеты партии, над которыми мы работали в этом году, были учтены в последующие годы», – заявила она, напомнив о важных партийных проектах в сфере культуры.

Казакова сообщила, что в проекте бюджета на 2018 год уже предусмотрено федеральное финансирование партпроекта «Местный дом культуры» в объёме не менее, чем в 2017 году. «Сегодня ни у кого даже не возникает вопроса о том, надо ли дальше реализовывать проект. В рамках нулевых чтений мы тщательно отработали эту тему с Министерством культуры и в проекте бюджета, подготовленном к первому чтению, эти деньги уже запланированы», — сказала депутат.

Она напомнила, что в 2017 году в федеральном бюджете на партпроект «Местный дом культуры» было предусмотрено 1,4 млрд рублей. Кроме того, на его реализацию было выделено региональное и муниципальное финансирование. «В итоге партпроект смог привлечь практически 2 млрд дополнительных средств, которые мы даже не предусматривали», — констатировала парламентарий.

Координатор партпроекта «Местный дом культуры» в Кузбассе Наталья Орлова отметила, что на сегодняшний день практически во всех территориях завершена работа по реализации проекта и в Домах культуры активно проходят презентации нового технического оборудования.

Всего на реализацию проекта «Местный дом культуры» в 2017 году в Кузбассе из федерального и областного бюджетов выделено около 40 млн рублей. Сейчас уже формируется заявка наследующий, 2018-й год.

Координатор партийного проекта «Театры малых городов», депутат Госдумы Оксана Бондарь в свою очередь рассказала, как идет реализация по её партпроекту. «Сейчас идут премьеры, практически на все 414 постановок, которые планируются в рамках реализации проекта поступило оборудование, готовятся новые костюмы. Более 50 премьерных спектаклей уже прошли по всей стране. А планируется, что в 56 регионах будут эти премьеры показаны», — сообщила она.

Бондарь отметила, что партийные координаторы в регионах держат на особом контроле реализацию поступивших федеральных средств, чтобы они все были израсходованы по назначению. «Надо сказать, что у нас не было таких прецедентов, чтобы деньги тратились не в том направлении. Все единомышленники работают с энтузиазмом, чтобы зрителям было интересно посещать театры», — сказала Бондарь.

Председатель общественного совета партпроекта «Театры – детям» Сергей Безруков выразил надежду, что в бюджете будут предусмотрены средства на поддержку детских театров.

«Мне кажется, все понимают значимость и важность этого направления. Я надеюсь, что в бюджете следующего года этот проект будет поддержан. Помогать детским театрам нужно ежегодно, и желательно – постоянно», — сказал он.

По словам Безрукова, детские театры нуждаются в господдержке, так как стоимость билетов на детские спектакли гораздо ниже, чем на постановки в профессиональных взрослых театрах. «Поэтому, конечно, без финансовой поддержки невозможно развивать детские театры», — сказал он.

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«Единая Россия» ко второму чтению проекта федерального бюджета учтёт все приоритетные направления в сфере культуры, над которыми велась работа в 2017 году.

 

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