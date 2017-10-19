Нового главу ГУ МВД по Кузбассу представили личному составу и Аману Тулееву

Губернатор Аман Тулеев встретился с заместителем министра внутренних дел РФ Александром Махоновым, который представил нового начальника ГУ МВД России по Кемеровской области, генерал-майора полиции Игоря Иванова.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, Аман Тулеев поблагодарил кузбасских правоохранителей за совместную ежедневную работу по всем направлениям, главная из которых — защита населения региона.

«Реальная помощь, которая может быть с нашей стороны, будет оказана работникам правоохранительных органов. Мы это делали, делаем и будем делать. Оказание помощи ветеранам – для нас это святое, оказание помощи семьям погибших полицейских – по первому требованию», — подчеркнул губернатор.

Тулеев отметил, что обладминистрация готова и дальше поддерживать правоохранителей дополнительными людскими ресурсами: при необходимости привлекать к охране правопорядка дружинников, казаков, волонтеров.

В тот же день Махонов представил Иванова личному составу ГУ МВД России по Кемеровской области.

В совещании, прошедшем в областном главке, приняли участие руководители правоохранительных ведомств, представители администрации региона, ветераны органов внутренних дел и внутренних войск, а также члены Общественного совета, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Александр Махонов отметил, что генерал Иванов имеет большой опыт управленческой работы и обладает всеми необходимыми качествами для успешного руководства территориальным органом МВД России.

В своём ответном слове Игорь Иванов заверил, что приложит все силы по выполнению поставленных МВД РФ служебных задач, направленных на защиту жителей Кемеровской области от преступных посягательств.

Игорь Иванов родился в Челябинске 10 августа 1966 года. В 1991 году окончил Свердловский юридический институт по специальности «юриспруденция».

С 1991 по настоящее время работал в системе правоохранительных органов Челябинской области. Прошёл путь от следователя райотдела до заместителя начальника главного управления МВД России по Челябинской области – начальника полиции.

В октябре 2017 года указом президента РФ генерал-майор полиции Иванов назначен на должность начальника ГУ МВД России по Кемеровской области.

Отмечен государственными наградами: медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За доблесть в службе», нагрудным знаком «Почётный сотрудник МВД».