Обманутая мошенниками пенсионерка из Новокузнецка успела заблокировать перевод

Восьмидесятилетняя жительница Новокузнецка, обманутая телефонными мошенниками, не позволила им воспользоваться похищенными у неё деньгами — успела обратиться в отделение банка и заблокировать перевод.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, пенсионерка проживает одна, её 53-летний сын живет отдельно со своей семьёй.

Накануне, ответив на звонок домашнего телефона, пожилая женщина услышала фразу: «Мама, я в беде». Голос не был похож на её сына, однако звонивший сказал, что у него разбиты нос и губы, поэтому она поверила, что разговаривает именно с ним.

Лже-родственник убедил её, будто его задержали за драку, а мужчине, которого он избил, требуются деньги на операцию. После этого звонивший передал трубку якобы сотруднику правоохранительных органов, который, сообщил, что необходимо срочно перевести деньги на лечение потерпевшего и продиктовал номер счёта. В противном случае аферист пригрозил, что её сына привлекут к уголовной ответственности.

«Пенсионерка выполнила требование незнакомца, пошла в банк и осуществила денежный перевод на 100 тысяч рублей. Вернувшись домой, она позвонила родственнице, от которой узнала, что с сыном всё в порядке, и что он на работе", — рассказали в ведомстве.

Поговорив с родственницей, пожилая женщина поняла, что была обманута. Она сразу обратилась в отделение банка, и по её просьбе перевод был заблокирован.

Как позже призналась сама пенсионерка, она знала, что по такой схеме действуют телефонные мошенники, а также неоднократно по телевизору и радио слышала предупреждения полицейских о том, как не стать жертвой аферистов, и обсуждала подобные случаи со своими знакомыми. Однако желание помочь сыну притупило бдительность.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве со значительным ущербом, санкции соответствующей статьи УК РФ предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Сотрудники уголовного розыска ищут подозреваемых. Уже известно, что номер банковского счёта, на который потерпевшая перевела свои сбережения, зарегистрирован на жителя Московской области.