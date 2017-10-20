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Староста деревни Покровка помог застрявшему из-за непогоды автолюбителю

Опубликовано , 72 просмотра
Автор текста Денис Васильев

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Фото © 42.mchs.gov.ru

Институт старост в Кузбассе в очередной раз доказал свою эффективность: староста деревни Покровка Геннадий Шуверов по сигналу от дежурного диспетчерской службы помог автолюбителю в трудной ситуации на дороге.

Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

Из-за непогоды на размытой просёлочной дороге забуксовала легковушка, полная пассажиров, среди которых были и дети.

Попытки компании самостоятельно вытолкать машину из колеи на протяжении длительного времени оказались безуспешными, а ждать помощи на безлюдной дороге было бесполезно.

«Водитель позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу Ленинск-Кузнецкого района. Оперативный дежурный сориентировалась по расстоянию и решила, что будет быстрее связаться со старостой ближайшей деревни, нежели издалека отправлять пожарно-спасательный караул», — рассказали в ведомстве.

Геннадий Шуверов на личном автомобиле высокой проходимости выехал на помощь людям. Зная местность, он быстро нашёл дорогу, где застряла машина, и помог отбуксировать её до асфальтированной трассы.

Кемеровская область стала одним из первых сибирских регионов, где сельским старостам была оказана законодательная поддержка. Старосты населённых пунктов получили официальный статус в апреле 2016 года с принятием областного закона «О сельских старостах».

«За это время старосты показали себя как люди, способные вовремя принять меры в любой ситуации и быть реальными помощниками руководителю местного самоуправления», — отмечают в МЧС.

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http://42.mchs.gov.ru/upload/site69/document_news/AJ3ICNFbGz-big-reduce350.jpg

Институт старост в Кузбассе в очередной раз доказал свою эффективность: староста деревни Покровка Геннадий Шуверов по сигналу от дежурного диспетчерской службы помог автолюбителю в трудной ситуации на дороге.

 

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