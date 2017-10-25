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Кузбасские спасатели оказали помощь двум рыбакам, застрявшим на Томи

Опубликовано , 75 просмотров
Автор текста Денис Васильев

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Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС при патрулировании реки Томь в Крапивинском районе услышали крики о помощи.

Вдалеке им удалось разглядеть катер. Спасатели незамедлительно направились к нему, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

В моторной лодке находились два рыбака. Как выяснили госинспекторы, на маломерном судне произошла поломка. Катер несло вниз по течению, управлять им было невозможно.

"Конечно, сложившаяся ситуация была небезопасна для рыбаков. Во-первых, на улице уже стемнело. Например, при вызове спасателей, в таком случае, указать точное местоположение было бы проблематично. Во-вторых, лодку могло занести на риф. Без посторонней помощи справиться практически невозможно», — рассказал старший госинспектор ГИМС Вячеслав Хирный.

По его словам, мужчины перебрались в катер спасателей, после чего, они отбуксировали маломерное судно к месту стоянки автомобиля рыбаков.

Специалисты МЧС напоминают судовладельцам, что при выходе на воду осенью необходимо помнить простые правила безопасности.

Спасатели настоятельно рекомендуют учитывать прогноз погоды и условия видимости, перед выходом на рыбалку сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения.

«Во избежание несчастных случаев лучше рыбачить, не отходя далеко от берега; перед выходом на воду проверьте исправность вашего судна, позаботьтесь о снабжении своего судна средствами спасения, спасательными жилетами, зарядите мобильный телефон», — добавили в ведомстве.

Недопустимо выходить на воду в состоянии алкогольного опьянения, подчеркнули в МЧС.

При возникновении экстремальных ситуаций на воде звоните с мобильного на номер службы спасения – «101».

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Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС при патрулировании реки Томь в Крапивинском районе услышали крики о помощи.

 

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