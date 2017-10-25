Акция «Правовая помощь детям» пройдёт в Кузбассе в ноябре

В рамках партпроекта «Единой России» «России важен каждый ребёнок» состоится акция «Правовая помощь детям», которая пройдёт в 74 регионах.

Данная акция будет проходить до конца ноября 2017 года, заявила координатор партпроекта Надежда Колесникова.

«Благодаря проведению встреч по повышению правовой грамотности дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, изучат основы правовых знаний, смогут самостоятельно отстаивать свои права и законные интересы», — отметила региональный координатор проекта «России важен каждый ребёнок» Нина Зинкевич.

В ходе акции ребятам вручат специальные памятки и методические рекомендации, с помощью которых они смогут уверенно ориентироваться в правовых вопросах.

«Такие встречи необходимо проводить как можно чаще, так как детям нужны особые забота и внимание», — подчеркнула Нина Зинкевич.

В Кузбассе существует целая система социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это льготные ссуды на жильё, бесплатный проезд в общественном транспорте, обеспечение необходимыми лекарственными средствами, действует льготное питание в школах, оказывается другая помощь.

Проект «России важен каждый ребёнок», реализация задач которого рассчитана с 2017 по 2022 годы, направлен на сокращение масштабов сиротства в стране. В рамках партпроекта оказываются содействие семейному устройству детей-сирот и помощь семьям, в которых возникла угроза утраты родительского попечения над детьми, ранее являвшихся сиротами.

При активной позиции партпроекта Государственная Дума, в частности, поддержала законопроект, упрощающий порядок госзакупок для организаций по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.