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В федеральном бюджете должны быть заложены средства на соцпроекты в Кузбассе

Опубликовано , 48 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © regnum.ru

Кузбасские парламентарии озвучат свои предложения по совершенствованию межбюджетных отношений, при этом в госказне должны предусмотреть реализацию социальных проектов.

На предстоящей региональной неделе депутаты Государственной Думы от «Единой России» примут участие в заседаниях законодательных собраний субъектов РФ, региональных фракций партии и экспертных советов, чтобы собрать предложения от регионов в преддверии рассмотрения законопроекта о федеральном бюджете на 2018 и плановый период 2019—2020 годов.

Об этом сообщил заместитель секретаря Генерального совета партии Виктор Селиверстов по итогам селекторного совещания с региональными исполкомами.

В Кузбассе уже состоялось заседание фракции «Единой России» в Совете народных депутатов, где парламентарии обсудили особенности законопроекта о федеральном бюджете на 2018—2020 годы.

«Главный финансовый документ страны касается каждого жителя России, поэтому в нём необходимо, прежде всего, учесть все социальные обязательства, направленные на улучшения качества жизни граждан», — отметил депутат Госдумы от Кузбасса Антон Горелкин.

По его словам, в бюджете по-прежнему должны быть заложены средства на реализацию социальных проектов в Кузбассе: благоустройство дворов, ремонт театров, обновление спортзалов в сельских школах, реконструкцию парковых зон. Кроме этого, необходимо развивать реальный сектор экономики, аграрный комплекс.

«Предложения кузбасских парламентариев по совершенствованию межбюджетных отношений будут представлены на совещании фракции партии «Единая Россия» в Госдуме 31 октября», — уточнил депутат.

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Кузбасские парламентарии озвучат свои предложения по совершенствованию межбюджетных отношений, при этом в госказне должны предусмотреть реализацию социальных проектов.

 

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