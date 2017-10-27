Аман Тулеев обратился к горнякам угольной компании «Заречная»

Сегодня губернатор провёл совещание по ситуации, сложившейся вокруг угольной компании «Заречная», которая является основным градообразующим предприятием Полысаева.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в совещании приняли участие прокурор Кемеровской области Павел Бухтояров, начальник ГУ МВД России по Кемеровской области полиции Игорь Иванов, и. о. руководителя следственного управления РФ по Кемеровской области Андрей Коновод, председатель Федерации профсоюзных организаций Кузбасса Олег Маршалко, члены коллегии обладминистрации.

В состав ООО «Угольная компания «Заречная» входят три угледобывающих предприятия: АО «Шахта «Заречная», АО «Шахта «Заречная» шахтоучасток «Октябрьский», АО «Шахта «Алексиевская». Общая численность трудящихся составляет более 4 300 человек (38% от общей численности трудоспособного населения города Полысаево).

С 20 июня 2017 года управление предприятиями ООО «Угольная компания «Заречная» осуществляют представители ТОО «Уголь Казахстана» (Тилек Болотбаев и Эркин Брудный, у каждого по 32%), ООО «Интеркосалтинг» (Дмитрий Николаев, 32%) и Виктор Нусенкис (4%).

Аман Тулеев подчеркнул, что на шахтах компании «Заречная» возникла сложная ситуация. Новые собственники на контакт не идут, постоянно нарушают принятые на себя финансовые обязательства.

«В безопасность производственного процесса средства не вкладываются, появляется угроза для жизни людей, идёт отток высококвалифицированного персонала, — отметил губернатор. — Долги по зарплате – более 170 млн рублей, над людьми издеваются».

Губернатор заявил, что ситуация вокруг УК «Заречная» находится у него под личным пристальным контролем, он будет отстаивать интересы шахтёров.

В связи с этим Тулеев обратился к руководителям силовых ведомств региона с призывом общими усилиями привести всё в должный порядок и защитить интересы шахтёров.

Также губернатор призвал горняков «Заречной» не оставаться в стороне, объединиться, чтобы вместе выстоять в этой ситуации.

«Впереди трудный путь по восстановлению предприятий компании «Заречная». Сейчас главное — не допускать преступных действий, не дать растащить основной фонд. Если вас отправят под землю доставать технику и вырубать кабели на металлолом, не идите на поводу у провокаторов, не выполняйте преступных приказов! Если это допустить, предприятия, а значит, и ваши рабочие места исчезнут. Надеемся на ваше понимание и поддержку», — подчеркнул Аман Тулеев.