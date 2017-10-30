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Областной центр-СПИД продолжает профилактическую работу в Кузбассе

Опубликовано , 72 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © dr282zn36sxxg.cloudfront.net

С 31 октября по 9 ноября в Кемерове будет работать передвижной пункт освидетельствования на ВИЧ.

Любой желающий сможет бесплатно и анонимно сдать экспресс-тест, получить консультацию специалиста по вопросам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции.

Как отмечают специалисты областного центра-СПИД, пройти тест на ВИЧ рекомендуется тем, кто употреблял наркотики, делал татуировки, планирует рождение детей.

«Пункт освидетельствования на ВИЧ будет работать по графику: 31 октября – площадь рынка «Колос» (Марковцева, 26 А), 1 ноября – прилегающая территория стадиона «Химик», 8 ноября – площадь ДК имени 50-летия Октября (улица 40 лет Октября, 18), 9 ноября – площадь железнодорожного вокзала (Кузнецкий, 79). Время работы с 13:00 до 15:00», — сообщает пресс-служба региональной администрации.

Кроме того, в исправительной колонии №43 (Кемерово) 2 ноября пройдёт семинар по теме «Профилактика ВИЧ-инфекции». Также в программе конкурс плакатов «Остановим СПИД вместе», тематические выступления участников художественной самодеятельности, анкетирование, предоставление информационно-образовательных материалов (начало в 9:00, улца Баха 3А).

В областном центре-СПИД 3 ноября организуют занятие школы пациентов для беременных ВИЧ-инфицированных.

«Участники обсудят темы: беременность у ВИЧ-инфицированных, диспансерное наблюдение беременных и другие (начало в 15:30, Кемерово, Ленина, 121 Б)», — добавили в пресс-службе.

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С 31 октября по 9 ноября в Кемерове будет работать передвижной пункт освидетельствования на ВИЧ.

 

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