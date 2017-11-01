Новые светофоры заработали на бульваре Строителей в Кемерове

Специалисты Центра организации дорожного движения включили в рабочий режим светофоры у домов №14 и №46 по бульвару Строителей, установленные по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги».

Электронные регулировщики обезопасят пешеходные переходы вблизи студенческих общежитий, КемТИППа и других социально значимых объектов района.

Как сообщает пресс-служба администрации города, теперь кемеровчане могут безопасно перейти шестиполосную проезжую часть, нажав кнопку вызова на светофоре и дождавшись разрешающего сигнала.

В этом году в Кемерове по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» установлено пять светофорных объектов: бульвар Строителей, 14, 46; Григорьева, 39, на пересечении улиц Томская и 50 лет Октября, на дорожной развязке Терешковой и проспекта Притомского.

«С момента появления электронных регулировщиков на этих участках магистралей не произошло ни одного ДТП с участием пешеходов», — отмечают власти.