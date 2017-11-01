«Горячую линию» о гололёде запустили в дирекции автодорог Кузбасса

Автомобилисты смогут сообщить о гололёде на участках областных трасс по телефону специальной «горячей линии».

Как сообщает областной департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса, обращения принимаются центром управления Дирекции автодорог Кузбасса по телефону (8-384-2) 36-81-83.

Кроме того, о состоянии дорог в территориях можно сообщить в муниципальные диспетчерские, к примеру, в Кемерове это диспетчерская МБУ «Кемдор» (67-00-00).

Сегодня на магистралях региона работают 1,7 тыс. дорожников и почти 700 единиц спецтехники.

С гололёдом борются 150 пескоразбрасывателей, по 90 тракторов и погрузчиков, 80 самосвалов, 20 автогрейдеров.

В том числе 244 благоустроителя и 61 единица специализированной техники вышли на уборку улично-дорожной сети областного центра, прежде всего, на основные магистрали с высокой транспортной нагрузкой. Также специалисты промывают водопропускные трубы, вырезают поросль.