Кузбасс присоединился к «Большому этнографическому диктанту»

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Всероссийская акция проходит сегодня во второй раз во всех субъектах Российской Федерации. Организаторы – Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики.
К участию приглашаются все желающие кузбассовцы в возрасте от 15 лет, владеющие русским языком, независимо от образования, вероисповедания и гражданства.
Как сообщают организаторы, акция позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, а также привлечь внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.
Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 — федеральных и 10 — региональных вопросов. Время выполнения — 45 минут.
В Кемеровской области определены шесть площадок для написания диктанта в Кемерове, Новокузнецке и Белове.
Для тех, кто не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте «Большого этнографического диктанта» будет организовано онлайн-тестирование. Начало 3 ноября в 13:00, окончание – 6 ноября в 00:00 по московскому времени.
Результаты диктанта, правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте 12 декабря 2017 года.
По результатам всероссийской проверки знаний в регионах будут сформулированы рекомендации по внесению изменений в учебные программы по этнографии.
Как сообщили в областном департаменте культуры и национальной политики, в 2016 году «Большой этнографический диктант» написали 678 кузбассовцев. Кемеровская область заняла 27 строчку рейтинга регионов РФ по средней оценке за диктант среди 80 субъектов страны.
Всероссийская акция проходит сегодня во второй раз во всех субъектах Российской Федерации. Организаторы – Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики.