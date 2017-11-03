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Кузбасс присоединился к «Большому этнографическому диктанту»

Опубликовано , 69 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © cdn-srv01.miretno.ru

Всероссийская акция проходит сегодня во второй раз во всех субъектах Российской Федерации. Организаторы – Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики.

К участию приглашаются все желающие кузбассовцы в возрасте от 15 лет, владеющие русским языком, независимо от образования, вероисповедания и гражданства.

Как сообщают организаторы, акция позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, а также привлечь внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 — федеральных и 10 — региональных вопросов. Время выполнения — 45 минут.

В Кемеровской области определены шесть площадок для написания диктанта в Кемерове, Новокузнецке и Белове.

Для тех, кто не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте «Большого этнографического диктанта» будет организовано онлайн-тестирование. Начало 3 ноября в 13:00, окончание – 6 ноября в 00:00 по московскому времени.

Результаты диктанта, правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте 12 декабря 2017 года.

По результатам всероссийской проверки знаний в регионах будут сформулированы рекомендации по внесению изменений в учебные программы по этнографии.

Как сообщили в областном департаменте культуры и национальной политики, в 2016 году «Большой этнографический диктант» написали 678 кузбассовцев. Кемеровская область заняла 27 строчку рейтинга регионов РФ по средней оценке за диктант среди 80 субъектов страны.

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Всероссийская акция проходит сегодня во второй раз во всех субъектах Российской Федерации. Организаторы – Федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики.

 

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