Выставочный проект «Стрелка 19 17» открывается в Кемерове к 100-летию революции

Впервые в столице Кузбасса установлен уникальный арт-объект, который подчёркивает историческую дату: 100 лет назад, в 1917 году, основы Российской империи потрясли сразу две революции.

Новый выставочный проект Кемеровского областного краеведческого музея посвящён этим событиям, которые перевернули всю историю человечества.

«Сто лет назад вся страна, как один большой железнодорожный состав, остановилась на стрелке и, сменив машиниста и кочегаров, на всех парах изменила направление движения. Как эти события происходили в Петрограде и отзывались в самом сердце Российской империи, на территории, которая сегодня называется Кузбасс? Ответы на эти и другие вопросы можно найти на новом выставочном проекте», — рассказали в музее.

Сотрудники областного краеведческого музея для экспозиции сознательно выбрали временной промежуток с начала ХХ века по май 1918 года. «Именно в это время весь состав лихорадило: кровавое воскресенье 1905-го, первая русская революция, мировая война — страна неслась к точке, которая навсегда изменила историю человечества», — пояснили в учреждении.

Особый интерес у гостей музея наверняка вызовут аутентичные журналы “Летопись войны 1914 г.”. Они печатались для солдат и офицеров, продавались на станциях и полустанках, хранят в себе их фронтовое настроение.

Кроме того, выставлен телеграфный аппарат 1915 года выпуска, возможно, сибиряки именно с его помощью принимали информацию об октябрьских событиях в столице.

Здесь же — обмундирование шахтёров Копикуза и офицеров российской армии, коллекция дореволюционных денег, фонари железнодорожников и десятки других предметов, которые передают и подчёркивают настроение эпохи.

«В отделе истории Кемеровского областного краеведческого музея создан выставочный проект, подобных которому ещё не было в Кузбассе. Усилиями профессиональных историков, хранителей музея, художников, дизайнеров и мастеров удалось сделать так, что “Стрелка 19 17” стала не только выдающимся явлением в культурной жизни области, но и помогает каждому ощутить эмоции пассажира, который мчится в поезде под названием Россия по новому пути, на котором неизвестно, где и когда конечная станция», — отмечают в музее.