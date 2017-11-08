В Кемерове изменилась организация движения в районе кольца у «Азота»

Сегодня, 8 ноября, в России начинают действовать единые правила проезда перекрёстков с круговым движением. Теперь, согласно изменениям, круг на перекрёстке с кольцевым движением всегда в приоритете, а прилегающие к нему дороги — второстепенны.

В Кемерове перекрёстков с кольцевым движением шесть, пять из них именно так и организованы. Изменения коснутся только одного «кольца», на котором ранее водители уступали дорогу тем, кто въезжал на него, — это пересечение улиц Красноармейской и Троллейной.

С сегодняшнего дня на перекрёстке начнут действовать новые Правила, сообщили «МедиаКузбассу» в городской ГИБДД.

Также внесены изменения в пункт 13.11 Правил дорожного движения, который ранее предписывал водителям на перекрёстках равнозначных дорог, в том числе и с кольцевым движением, уступать приоритет проезда транспортным средствам, приближающимся справа. Поправка коснулась только перекрёстков с кольцевым движением: теперь в любом случае уступить придётся водителям, въезжающим на «кольцо».

«Проезд перекрёстка с круговым движением требует от водителя максимальной концентрации внимания. Основные трудности заключаются в выборе полосы движения и перестроении для выезда с перекрёстка. Напомним, что въезд на перекрёсток с круговым движением разрешён с любой полосы, а выезд — только с правой», — уточнили в Госавтоинспекции.

Нарушение правил проезда «кольца» предусматривает административную ответственность.

Так, въезд на круговой перекрёсток на запрещающий сигнал регулировщика или светофора, если он есть, грозит штрафом в размере тысячи рублей (ст. 12.12 КоАП). В случае повторного нарушения водителю выпишут штраф на 5 тысяч рублей или лишат водительского удостоверения на 4-6 месяцев.

За непредоставление преимущества на круговом перекрестке статьёй 12.13 КоАП предусмотрен штраф в размере тысячи рублей. Езда навстречу движению грозит водителю штрафом в 5 тысяч рублей или лишением водительского удостоверения на 4-6 месяцев в первый раз и лишением права управления на год при повторе.

Согласно ПДД, стоянка на круговом перекрёстке разрешена тогда, когда транспортное средство расположено в пяти метрах от пересекаемой проезжей части.

«При несоблюдении этих требований водитель должен будет заплатить штраф в размере 500 рублей (ст.12.19 КоАП). В эту же сумму статья 12.14 КоАП оценивает такое правонарушение как невключённый сигнал поворота во время перестроения из ряда в ряд и при выезде с перекрёстка», — добавили в ГИБДД.