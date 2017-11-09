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Города и районы Кузбасса дополнительно получат 1,2 млрд рублей из облбюджета

Опубликовано , 67 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © ysia.ru

Объём ежемесячных дотаций для муниципалитетов из областного бюджета проиндексируют на 10% за счёт значительных дополнительных доходов.

Об этом сообщил губернатор Аман Тулеев на рабочем совещании с участием своего первого заместителя Владимира Чернова, заместителей Игоря Малахова и Дмитрия Кудряшова, председателя областного Совета народных депутатов Алексея Синицына.

Губернатор подчеркнул, что за девять месяцев 2017 года налоговые и неналоговые доходы бюджета показали уверенный рост и увеличились на 37% к аналогичному периоду прошлого года.

В связи с этим решено направить 1,2 млрд рублей на оказание дополнительной финансовой помощи местным бюджетам. Увеличение дотации каждой территории составит в декабре 10%.

Губернатор поставил задачу перед главами городов и районов — направить дополнительные средства на погашение долгов местных бюджетов перед организациями, которые отвечают за стабильное жизнеобеспечение населения, прежде всего, предприятиями ЖКХ, угольной и энергетической отраслей.

Аман Тулеев обратился к Алексею Синицыну с предложением рассмотреть соответствующие поправки областного закона о бюджете в ноябре на сессии облсовета.

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Объём ежемесячных дотаций для муниципалитетов из областного бюджета проиндексируют на 10% за счёт значительных дополнительных доходов.

 

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