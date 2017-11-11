Главный Дед Мороз России ответил на вопросы детей кемеровских журналистов

В Кемерово прибыл главный Дед Мороз страны из Великого Устюга. Свой визит в столицу Кузбасса он начал с пресс-конференции, где рассказал о программе праздничного турне по всей России и ответил на вопросы не только журналистов, но и их детей.

Главный персонаж Нового года прибыл к нам в рамках совместного проекта с телеканалом НТВ «Путешествие Деда Мороза», которое в этом году началось с Владивостока. Встречу с представителями кузбасских СМИ организовало агентство «Интерфакс-Сибирь».

Необычная пресс-конференция, на которую впервые пригласили детей, началась с подарка самому Деду Морозу.

Юные инспекторы дорожного движения (ЮИД) вручили ему почти двухметровый посох, сделанный своими руками с помощью светоотражающей пленки и мишуры. ЮИДовцы отметили, что посох, конечно, не волшебный, но поможет безопасно передвигаться с подарками в тёмное время суток.

«Благодарю, очень пригодится, с его помощью я преодолею вместе со своими помощниками по дорогам России много тысяч километров», — поблагодарил Дед Мороз детей за подарок.

Волшебник рассказал, что последние 15 лет отправляется в путешествие по России накануне Нового года с большой фурой подарков. Ежегодно растёт число его помощников и посещаемых ими городов, где они встречаются с детьми, столкнувшимися с различными трудностями, в частности, воспитывающимися в неполных семьях или имеющими проблемы со здоровьем.

«Последние два года мы выбираем особенные семьи с конкретными подарками. В том году мы подарили две инвалидные коляски, аппараты для слабослышащих, принтеры Браэля, чтобы ребята могли читать книги. Мальчик-писатель с диагнозом ДЦП получил от нас тираж собственных рассказов, которые он сам пишет», — сказал Дед Мороз.

В этом году Дед Мороз начал эстафету добра на три недели раньше обычного и посетит 60 городов. До этого он побывал во Владивостоке, Иркутске, Томске, после Кемерова поедет в Новосибирск и дальше. Путешествие завершится 31 декабря в Москве большим праздничным концертом.

«Недостаточно одного дня в году, недели или месяца, чтобы дарить подарки. Наше путешествие в сказку — это своего рода эстафета добра. Важно, насколько ты богат духовно, чтобы дарить радость тем, кто нуждается в твоей помощи, заботе и внимании», — сказал Дед Мороз.

Отвечая на вопросы детей, главный герой Нового года рассказал, что Снегурочка осталась в вотчине в Великом Устюге, чтобы приготовить представление на его день рождения (18 ноября). «Я настолько старый, что давным-давно сбился со счёта, сколько мне лет», — сказал Дед Мороз и признался, что секрет долголетия — в правильном питании и поддержании хорошей физической формы.

По его словам, он любит кушать то, что ближе к природе: растёт на грядке и в лесу, а также мёд, шанежки и пирожки, которые готовит его экономка Баба Жара. «И зарядка, конечно, необходима, чтобы силы были делать добрые дела! Не дожил бы до своих лет без этого. Отжимания, прессик, планочка — как без этого?!», — подчеркнул Дед Мороз.

Дети также спросили, в каких отношениях он с Санта Клаусом, на что Дед Мороз ответил: «Все мы друзья и Санта Клаусом, и с Йоулупукки из Финляндии, и с Николаусом из Германии, и с другими. Слёты устраиваем, саммиты волшебников. То, о чём не могут договориться политики, договариваемся мы. Для доброты нет границ!».

Говоря о Кузбассе, волшебник отметил, что уважает труд горняков и хотел бы встретиться с теми, кто работает на шахтах.

«Люблю встречи в городах, где люди трудолюбивые. Отношусь с огромным уважением. Судя по письмам, которые мне приходят, и по газетам, вы очень добрые и трудолюбивые. Вы добываете уголь, согреваете большую часть страны, своим трудом и теплом вы куёте своё счастье. Это достойно!», — сказал Дед Мороз.

Кроме того, он неоднократно благодарил своих помощников — «армию волонтёров», которая ежегодно растёт. «Они находят время, чтобы дарить подарки и праздник. Телеканал НТВ тоже никто не обязывал мне помогать, они тоже волонтёры. Речь идёт о том, что мы запускаем добрую цепную реакцию. Каждый человек может стать моим помощником. Давайте немного перестанем быть эгоистами, научимся дарить и отдавать», — сказал Дед Мороз.

«Такая прекрасная добрая идея — встречаться с детьми, осуществлять их мечты. Это здорово! Я счастлив быть частью проекта!», — отметил в свою очередь один из помощников волшебника, известный хореограф, рекордсмен Книги рекордов России и Гиннеса Евгений Папунаишвили, путешествующий вмести с ним по стране.

В конце пресс-конференции всероссийский Дед Мороз записал видеопоздравление для жителей Кузбасса и вместе с Евгением Папунаишвили сфотографировался со всеми участниками встречи.

В Кемерове волшебник с помощниками пробудет два дня. Вчера они посетили город-спутник Лесная Поляна, где встретились с кузбасским Дедом Морозом, а также побывали с подарками в детском доме №2 и поздравили отдельные семьи с наступающими праздниками.