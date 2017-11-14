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Кузбасских дорожников перевели в усиленный режим работы из-за снегопада

Опубликовано , 75 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemerovo.ru

По данным Кемеровского гидрометцентра, за трое суток выпала декадная норма осадков, или 25% месячной. Высота снега в Кемерове, Прокопьевске, Новокузнецке — 10 см, в Таштаголе и Междуреченске — 25 см, на севере области — 14-16 см.

Сегодня на очистке трасс заняты 2,5 тыс. человек и 1,5 тыс. единиц техники — в два раза больше, чем в прошедшие сутки.

Как сообщает ИДЦ ЖКХ Кузбасса, в Междуреченске к работам привлечены 460 дорожников, 50 единиц техники. В Кемерове — 290 и 165, в Прокопьевском районе — 210 и 95, в Новокузнецке — 200 и 120, в Таштагольском районе — 100 и 70, в Прокопьевске — 120 людей и 80 машин, в Мысках 180 и 30.

Жилищники также активно чистят от снега дворы и кровли многоквартирных домов.

Продолжают работу «горячие линии». Сообщить о заснеженных и скользких участках областных трасс можно в центр управления Дирекции автодорог Кузбасса по телефону 8 (3842) 36-81-83.

По дворам обращения принимают управляющие компании.

«Если жилищники надлежащим образом не исполняют обязанности по сезонной уборке придомовых территорий и игнорируют требования жильцов, необходимо сообщить на «горячую линию» Госжилинспекции 8 (3842) 36-93-32 либо написать на сайт гжи42.рф в раздел «Интернет-приёмная». По каждой жалобе проводится проверка. В случае выявления нарушений виновным выдаются предписания об устранении недочетов, что не освобождает их от административной ответственности», — отметили в департаменте ЖКХ.

Кроме того, в Кемерове действуют телефоны 67-00-00 (МБУ «Кемдор», по муниципальным дорогам) и 31-23-32 (МБУ «Жилкомцентр», по состоянию дворов, если обращения в управляющую компанию не помогли).

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http://www.kemerovo.ru/archive/image/news/2017/2017_11/20171114_01.jpg

По данным Кемеровского гидрометцентра, за трое суток выпала декадная норма осадков, или 25% месячной. Высота снега в Кемерове, Прокопьевске, Новокузнецке — 10 см, в Таштаголе и Междуреченске — 25 см, на севере области — 14-16 см.

 

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