МЧС предупреждает кузбассовцев об опасностях неокрепшего льда

Из-за сезонного похолодания инспекторский состав ГИМС активизировал предупредительную работу с населением о безопасности на водоёмах в период становления льда.

Во время систематических патрулирований водоёмов специалисты предупреждают рыбаков об опасностях выхода на тонкий лёд.

«Толщина льда даже у берегов ещё не достаточная для передвижения по нему. При этом большое количество желающих открыть сезон зимней рыбалки только увеличивает риск провалов. Прочность и толщина первого льда обманчивы, он может разрушиться в любую минуту», — говорят в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Как пояснил старший государственный инспектор ГИМС Ярослав Максимов, при выходе на лёд необходимо учитывать ряд других показателей: стабильность уровня реки в межсезонье, структура льда должна быть однородной (сейчас во многих районах области кромка вся состоит из шуги, что тоже негативно сказывается на прочности льда).

Чтобы лёд окончательно окреп, температура воздуха должна установиться на постоянно низкой отметке, пока же она в Кузбассе нестабильна и недостаточна для становления прочного ледяного покрова.

Помимо профилактических бесед с рыбаками, инспекторы также ведут работу с органами местного самоуправления. «Задача муниципалитета — предупредить население о том, что выход на лёд запрещён. Согласно предписаниям, выписанных инспекторским составом ГИМС, в местах массового выхода людей на лёд и где традиционно большое скопление рыбаков, устанавливаются предупредительные аншлаги», — отметили спасатели.

По мнению специалистов, усиленная профилактическая и информационная работа позволит избежать трагических случаев на воде в осенне-зимний период.

Пренебрежение элементарными правилами безопасности на льду может привести к трагедии, подчёркивают спасатели.

В случае возникновения происшествий на воде звоните на телефон службы спасения 01 или 101 с мобильного, добавили в ведомстве.