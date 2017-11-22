Целый подъезд эвакуировали в Белове из-за устроенного ребёнком пожара

Детская шалость едва не стала причиной трагедии в городе Белово: в результате произошедшего пожара помощь огнеборцев понадобилась жителям целого подъезда.

Как передаёт пресс-служба областного ГУ МЧС, о том, что на пятом этаже десятиэтажного дома горит одна из квартир, на пульт пожарной связи сообщили соседи.

Когда на место происшествия приехали пожарные, из окон горящей квартиры шёл дым, который уже успел подняться до верхних этажей.

«Наша первостепенная задача – спасти людей! Поэтому мы, конечно, первым делом приступили к поквартирному обходу. В подъезде задымление было очень плотное, начиная с третьего и по десятый этаж. Некоторые успели выйти самостоятельно. Но те, кто остался дома, уже без нашей помощи не смогли бы спуститься. Мы стучались в каждую дверь, в основном все жители уже подготовились к эвакуации: смочили водой полотенца, оделись в тёплые вещи и ждали, когда мы за ними придем. Так, по лестничным маршам, мы вывели около 15 человек» — рассказывает начальник караула пожарно-спасательной части №1 Белова Сергей Сизых.

При эвакуации людей также была задействована автолестница. С помощью неё из задымлённых помещений вниз, на улицу, удалось спустить ещё четырёх человек, в числе которых было двое детей.

Пока одни пожарные проводили действия по спасению людей, другие бойцы бросили силы на ликвидацию возгорания. В горящей квартире никого не было. Проживающие там мама с маленьким ребёнком покинули помещение ещё до прибытия сотрудников МЧС, как только обнаружили возгорание.

Позже выяснилось, что причиной происшествия стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых приборов.

Мама не заметила, как маленькая дочь включила в розетку электрический кипятильник и ушла играть в другую комнату. Возгорание было обнаружено поздно, но родительница успела взять ребенка и выбежать во двор.

Специалисты предполагают, что из-за того, что дверь квартиры осталась настежь открытая, дым беспрепятственно смог в короткий срок распространиться на другие этажи и в соседние квартиры.

Инспекторы Государственного пожарного надзора призывают родителей внимательнее относиться к играм своих детей.

«Электроприборы в руках маленьких детей могут привести к случайному возгоранию и повлечь за собой угрозу их здоровью и безопасности всех окружающих», — подчёркивают специалисты и просят родителей в очередной раз напомнить своему ребёнку о главных правилах пожарной безопасности.