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Ещё 50 кузбасских детей станут участниками программы «Лыжи мечты»

Опубликовано , 92 просмотра
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

Первый зимний сезон проекта «Лыжи мечты» 2017—2018 годов стартовал в Губернском центре горных лыж и сноуборда в Таштагольском районе.

Проект «Лыжи мечты», направленный на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, реализуется в Кузбассе с 2015 года по инициативе губернатора Амана Тулеева.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, за это время участниками реабилитационных занятий с помощью горнолыжной подготовки стали более 200 кузбасских детей с различными заболеваниями опорно-двигательной системы, ДЦП, аутизмом, задержкой психического развития, заболеваниями органа слуха.

«У всех зафиксированы значительные улучшения, быстрое укрепление мышечного корсета, повышение иммунитета к простудным заболеваниям. Благодаря занятиям многие воспитанники самостоятельно сделали первые шаги, преодолев страх и поверив в свои силы, а также получили заряд бодрости и положительных эмоций», — отмечают власти.

Программа действует при поддержке АНО «Центр социальной помощи и адаптации для людей с диагнозом ДЦП и другими ограниченными возможностями здоровья», администрации Кемеровской области и Сибирской угольной энергетической компании. Занятия, проживание и питание бесплатны. Все расходы СУЭК взяла на себя.

Этой зимой первыми к занятиям на склонах горы Туманная под руководством опытных тренеров-инструкторов приступили шесть юных полысаевцев в возрасте от 9 до 13 лет. С детьми будет проведено 10 тренировочных занятий.

Начало работы программы совпало с открытием горнолыжного сезона в Горной Шории и празднованием дня Снежного человека. Связанные с этим разнообразные мероприятия придали дополнительный позитивный настрой ребятам и сопровождающим их родственникам.

Планируется, что в течение этой зимы ещё 50 кузбасских детей смогут стать участниками программы «Лыжи мечты».

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Первый зимний сезон проекта «Лыжи мечты» 2017—2018 годов стартовал в Губернском центре горных лыж и сноуборда в Таштагольском районе.

 

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