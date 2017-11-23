Тулеев выразил соболезнования от всего Кузбасса близким Хворостовского

Аман Тулеев выразил глубокие соболезнования от всех кузбассовцев родным и близким оперного певца, народного артиста РФ, Почётного гражданина Кемеровской области Дмитрия Хворостовского.

В телеграмме говорится: «Знаю, как мужественно, буквально до последней минуты певец боролся с тяжелейшим недугом. Вы потеряли самого дорогого, близкого человека, а весь Мир — выдающегося оперного певца. С этой утратой невозможно смириться, она невосполнима».

Губернатор назвал Дмитрия Хворостовского человеком глубочайшей внутренней культуры, огромного таланта, исполнителем высочайшего класса, беззаветно и преданно служившим музыке, людям, прославлявшим русское оперное искусство.

Дмитрий Хворостовский неоднократно приезжал с концертами в Кемеровскую область. Целеустремленный, пламенный, духовно щедрый и неравнодушный – таким он навсегда останется в памяти всех кузбассовцев.

В 2005 году Дмитрий Хворостовский был отмечен высокой наградой Кузбасса — орденом «Ключ дружбы», а в 2006 году получил звание «Почётный гражданин Кемеровской области».

В 2005, 2006, и 2007 годах певец приезжал в Кузбасс, чтобы поздравить жителей региона с Днём шахтёра. Он неоднократно выступал в горняцких городах на площадях и стадионах. Дал девять больших концертов, и все желающие могли насладиться его великолепным голосом, мастерством исполнения, приобщиться к прекрасному миру музыки, оперного искусства.

Хворостовский скончался 22 ноября на 56-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, уже много лет живущий в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.