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Аман Тулеев поручил увековечить в Кузбассе имя Дмитрия Хворостовского

Опубликовано , 96 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © assets.prmira.ru

По мнению губернатора, именем великого оперного певца, народного артиста РФ, Почётного гражданина Кемеровской области могут быть названы один из объектов городской среды или учреждение сферы культуры, образования.

В связи с этим Аман Тулеев поручил подготовить соответствующие предложения, сообщили в пресс-службе обладминистрации.

«Губернатор считает Дмитрия Хворостовского человеком глубочайшей внутренней культуры, огромного таланта, исполнителем высочайшего класса, беззаветно и преданно служившего музыке, людям, прославлявшего русское оперное искусство», — отмечают в ведомстве.

Дмитрий Хворостовский неоднократно приезжал с концертами в Кемеровскую область. Целеустремленный, пламенный, духовно щедрый и неравнодушный — таким он навсегда останется в памяти всех кузбассовцев.

В 2005, 2006, и 2007 годах певец приезжал в Кузбасс, чтобы поздравить жителей региона с Днём шахтёра. Он выступал в горняцких городах на площадях и стадионах. Дал большие концерты и все желающие могли насладиться его великолепным голосом, мастерством исполнения, приобщиться к прекрасному миру музыки, оперного искусства.

В 2005 году Дмитрий Хворостовский был награждён высокой наградой Кемеровской области – орденом «Ключ дружбы», а в 2006 году получил звание «Почётный гражданин Кемеровской области».

Хворостовский скончался 22 ноября на 56-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, уже много лет живущий в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.

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https://assets.prmira.ru/article/2017/06/07/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%82%D1%82%D1%82.jpg

По мнению губернатора, именем великого оперного певца, народного артиста РФ, Почётного гражданина Кемеровской области могут быть названы один из объектов городской среды или учреждение сферы культуры, образования.

 

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