Аман Тулеев поручил увековечить в Кузбассе имя Дмитрия Хворостовского

По мнению губернатора, именем великого оперного певца, народного артиста РФ, Почётного гражданина Кемеровской области могут быть названы один из объектов городской среды или учреждение сферы культуры, образования.

В связи с этим Аман Тулеев поручил подготовить соответствующие предложения, сообщили в пресс-службе обладминистрации.

«Губернатор считает Дмитрия Хворостовского человеком глубочайшей внутренней культуры, огромного таланта, исполнителем высочайшего класса, беззаветно и преданно служившего музыке, людям, прославлявшего русское оперное искусство», — отмечают в ведомстве.

Дмитрий Хворостовский неоднократно приезжал с концертами в Кемеровскую область. Целеустремленный, пламенный, духовно щедрый и неравнодушный — таким он навсегда останется в памяти всех кузбассовцев.

В 2005, 2006, и 2007 годах певец приезжал в Кузбасс, чтобы поздравить жителей региона с Днём шахтёра. Он выступал в горняцких городах на площадях и стадионах. Дал большие концерты и все желающие могли насладиться его великолепным голосом, мастерством исполнения, приобщиться к прекрасному миру музыки, оперного искусства.

В 2005 году Дмитрий Хворостовский был награждён высокой наградой Кемеровской области – орденом «Ключ дружбы», а в 2006 году получил звание «Почётный гражданин Кемеровской области».

Хворостовский скончался 22 ноября на 56-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, уже много лет живущий в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.