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В День матери в Кузбассе родились 48 мальчиков и 33 девочки

Опубликовано , 42 просмотра
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

26 ноября, когда в России отмечается праздник в честь материнства, в Кемеровской области появился на свет 81 ребёнок.

Больше всего детей в этот день родилось в Новокузнецке – 24, в Кемерове – 19, в областном клиническом перинатальном центре им. Решетовой – семь новорождённых.

В Прокопьевске в День матери появилось пять новорожденных, в Киселёвске, Белове, Мысках и Междуреченске по четыре, в Гурьевском районе – три, Промышленновском и Тяжинском районах — по двое детей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Традиционно в День матери в Кемеровской области проводится акция «Родился ребёнок».

По распоряжению губернатора Амана Тулеева все женщины, родившие детей в День матери, получают материальную помощь на неотложные нужды по десять тысяч рублей и медальон «Рождённому на Земле Кузнецкой».

Областная акция «Родился ребёнок» проводится в Кузбассе по инициативе Амана Тулеева с 2000 года. Она проходит пять раз в год: 8 марта, в День защиты детей, День матери, в Новый год и Рождество.

В 2016 году в День матери в Кузбассе родились 88 детей (45 мальчиков и 43 девочки), в том числе одна двойня. В 2015 году — 86 детей — 42 девочки и 44 мальчика.

Кроме того, к выписке из родильного дома готовится вторая тройня в этом году в Кемеровской области.

«В областном клиническом перинатальном центре им. Решетовой 13 ноября появились на свет два брата и сестра Старцевы: Матвей, Иван и Милана. Малыши родились с весом от 1 490 до 2 090 грамм, а их рост при рождении составил от 41 до 44 см», — сообщили в пресс-службе.

В семье беловчан Старцевых это долгожданные первенцы. Мама тройни Татьяна работает медицинской сестрой в НУЗ «Узловая больница на ст. Белово ОАО «РЖД». Отец малышей – Вячеслав Старцев, проходчик на шахте «Чертинская-Коксовая».

По решению губернатора семье Старцевых будет оказана материальная помощь на первоочередные нужды и вручены памятные медальоны «Рождённому на Земле Кузнецкой». Кроме того, будет рассмотрен вопрос об улучшении жилищных условий семьи, отмечают областные власти.

Сегодня заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Елена Зеленина поздравила семью Старцевых с рождением тройни, вручила медальоны и материальную помощь.

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26 ноября, когда в России отмечается праздник в честь материнства, в Кемеровской области появился на свет 81 ребёнок.

 

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