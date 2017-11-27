В Кемеровской области стартовала операция «Притон»

Сегодня в Кемеровской области стартовала оперативно-профилактическая операция «Притон», направленная на выявление и пресечение фактов предоставления помещений для потребления наркотических средств, а также для занятия проституцией.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Кемеровской области.

В региональном ГУ МВД и в территориальных органах внутренних дел с этой целью созданы рабочие группы. В их состав вошли наиболее опытные оперативные сотрудники, участковые уполномоченные и другие специалисты.

«Сотрудники полиции совместно с представителями общественности организуют на территории области специализированные рейды, проверят по местам жительства наркозависимых, а также лиц, привлекавшихся к ответственности за незаконное хранение наркотических средств и потребление наркотиков без назначения врача», — рассказали в ведомстве.

Кузбасские полицейские просят граждан сообщать о фактах содержания притонов в ближайший отдел полиции по месту жительства, либо на телефон «02». Анонимность гарантируется.

Оперативно-профилактическая операция «Притон» продлится до 7 декабря, уточнили в ГУ МВД.