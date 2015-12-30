Медведи на АЗС в Киселевске питаются дважды в день

Власти Киселевска ответили на распоряжение губернатора Амана Тулеева обеспечить медведей, находящихся на местной автозаправке, питанием и заботой до отправки в Барнаульский зоопарк.

Как сообщает в среду департамент охраны объектов животного мира Кемеровской области со ссылкой на главу Киселевска Сергея Лаврентьева, вопросы по содержанию медведей решены.

«Созданы все условия для жизни и питания медведей. На сегодняшний день медведи привиты, здоровы. Ежедневно (два раза в день) получают полноценное питание (крупы, овощи, рыба) и чистую воду (…) Имеется заключение врача ветеринара, подтверждающее состояние медведей», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что на складском помещении рядом с клетками создан запас воды в бочках и корма для косолапых.

Кроме того, усилены железные конструкции клеток с медведями, а для посетителей выставлены предупреждающие таблички.

Сообщается также, что от владельца медведей потребовали обеспечить качественные условия для жизни животных, а в администрации Киселевска назначен ответственный для осуществления ежедневного контроля за условиями содержания и питания животных.

Напомним, что накануне губернатор Аман Тулеев потребовал от главы Киселевска обеспечить трех медведей, уже десять лет живущих в клетке у АЗС, необходимым питанием и охраной перед их отправкой в зоопарк Барнаула.

Медведи оказались здесь после того, как осиротели несколько лет назад. Местный предприниматель приютил трех медвежат, которые выросли и стали любимцами горожан.