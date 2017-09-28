Мэр Кемерова не одобрил идею установки шлагбаумов на Советском проспекте

Житель Кемерова написал в «Банк идей» предложение об установке шлагбаумов на пешеходных переходах на проспекте Советском, в районе драмтеатра. По словам горожанина, это помогло бы «упорядочить поток пешеходов».

Он предлагал разделить пешеходный переход на два коридора, а перед одним из них установить шлагбаумы, которые будут работать синхронно в автоматическом режиме (по словам горожанина, он должен быть открыт 40 секунд, а 60 — закрыт). Также их следует установить на высоте двух метров, чтобы не травмировать людей при закрытии, а к ним прикрепить табличку «Стой». При этом на участке нужно установить светофор, который будет работать в режиме «мигающий жёлтый».

Однако предложение отверг мэр города Илья Середюк. Он сообщил, что для регулирования движения на дорогах России используют светофоры. А применение шлагбаумов не регламентировано ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

По его словам, действительно пересечение улицы Весенней и проспекта Советского является проблемным, так как имеет сложные геометрические характеристики. Ранее рассматривался вопрос об установке светофоров на этом участке, но они, по расчётам экспертов, могли создать заторы на дороге.

«Перекрёсток проспект Советский — улица Весенняя имеет сложные геометрические характеристики, а именно большое расстояние между пересекающимися проезжими частями. Также, точное время, необходимое для того, чтобы транспортное средство покинуло перекресток, рассчитать невозможно, так как на данную величину влияют такие факторы как скорость транспортного потока, погодные условия, состояние проезжей части и т. д. Кроме того, необходимо учитывать остановочные пункты пассажирского транспорта, расположенные в границах перекрестка, а также время для посадки и высадки пассажиров. Следовательно, может возникнуть ситуация, когда транспортное средство не успевает покинуть перекресток на свой разрешающий сигнал, когда другому направлению загорается зеленый сигнал», — сообщил Илья Середюк в ответе на это предложение.

При этом глава Кемерова подчеркнул, что этот участок не является очагом аварийности, а изменение организации движения сейчас не планируется.