На въезде в Кемерово появится пост весового контроля

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На въезде в Кемерово на два дня ограничат движение для установки поста весового контроля. Строительно-монтажные работы начнутся в пятницу и закончатся в воскресенье.
С 29 сентября по 1 октября на въезде в Кемерово со стороны пгт Яшкино ограничат движение автотранспорта. На участке дороги в районе кладбища №3 перекроют полосу на въезд в столицу Кузбасса. Это связано с проведением строительно-монтажных работ по установке автоматического поста весового и габаритного контроля.
«За это время специалисты снимут асфальтовое покрытие и установят весовые блоки. После этого дорожное покрытие будет восстановлено», – рассказали Сибдепо в ООО «Инженерный центр «АСИ»
В компании добавили, что работы начнутся в пятницу с 20:00 и завершатся в воскресенье в 18:00. Их проведение согласовано с администрацией города.
На въезде в Кемерово на два дня ограничат движение для установки поста весового контроля. Строительно-монтажные работы начнутся в пятницу и закончатся в воскресенье.